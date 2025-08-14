Nueva alianza entre Cuba y Eslovaquia pretende revitalizar la producción de cacao en Baracoa

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano intenta reanimar la deprimida producción chocolatera mediante la creación de una empresa mixta con Eslovaquia.

Baracocoa S.A., fruto de la alianza entre la cubana Alimentos y Bebidas S.A. (Alimcor) y la eslovaca Proxenta a.s., ha sido promocionada por el régimen como la solución a la prolongada crisis del cacao en Cuba.

La ceremonia oficial de constitución tuvo lugar en el Hotel Nacional, con la presencia de funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, así como del embajador de Eslovaquia.

Según reporta Granma, la empresa estará concentrada en Baracoa, y se dedicará a procesar, producir y comercializar chocolates y productos derivados del cacao, incluyendo mezclas, premezclas, pastas, grasas y confitería.

Se prevé que utilice unas 7,000 toneladas de cacao para abastecer tanto la demanda nacional como el mercado internacional.

Se implementarán modernizaciones tecnológicas, incluyendo fuentes de energía renovable, mobiliario nuevo y transporte refrigerado para garantizar la distribución de los productos.

El viceministro primero de la Industria Alimentaria, Javier Francisco Aguiar Rodríguez, destacó que Baracocoa S.A. será un puente entre culturas y conocimientos, y que contribuirá al desarrollo de la producción primaria de cacao en Baracoa, así como a la creación de empleos de valor.

Por su parte, Pavol Kozik, director general de Proxenta, aseguró que la empresa fortalecerá las plantaciones locales y apoyará el crecimiento sostenible de los productores.

Sin embargo, detrás del discurso oficial de cooperación y progreso, la realidad es que el gobierno está empeñado en sacar al sector privado del negocio del cacao.

Durante los años de parálisis de la fábrica estatal Derivados del Cacao, que tardó varios años en construirse y cuya puesta en marcha se retrasó, campesinos y mipymes asumieron la tarea de procesar y comercializar cacao, con precios más justos y evitando pérdidas masivas de materia prima acumulada en almacenes estatales.

Este sector privado, que demostró eficiencia y capacidad de respuesta, ha sido recientemente desautorizado por el Estado, lo que afecta a más de seis mipymes y más de 100 trabajadores independientes, dejándolos en la incertidumbre sobre su futuro.

La medida refleja la intención gubernamental de recentralizar un negocio que genera divisas, desplazando al sector privado que había llenado el vacío dejado por la ineficiencia estatal.

La crisis del cacao en Baracoa es profunda. La producción cayó de 1,100 toneladas en 2022 a 380 toneladas en 2024, con proyecciones de apenas 150 toneladas para este año.

La mala gestión estatal, el retraso en la modernización de fábricas, fenómenos naturales y la emigración han contribuido a este declive, mientras las mipymes locales demostraban que era posible mantener la producción.

En este contexto, la llegada de Proxenta no solo representa inversión extranjera y tecnología avanzada, sino también un posible contraste con la administración estatal, cuya incapacidad ha dejado un sector estratégico en decadencia.

La compañía eslovaca, que ya mantiene otros proyectos en Cuba, ve en el país un mercado cautivo con alta demanda y poca capacidad de producción, y asegura que sus productos se venderán íntegramente dentro de la Isla.

Baracocoa S.A. surge así como una medida del gobierno cubano para recuperar el control del mercado chocolatero, desplazando a los actores privados que demostraron eficiencia y capacidad de innovación.

La pregunta que queda sobre la mesa es cuánto podrá realmente esta nueva empresa impulsar la producción y la economía local, dado que la confianza de los productores independientes se mantiene baja tras años de promesas incumplidas, impagos y precios desfavorables.

El proyecto, además de su impacto económico, tiene un componente simbólico: Baracoa, corazón chocolatero de Cuba, vuelve a ser escenario de la pugna entre eficiencia privada y control estatal, un reflejo de los dilemas estructurales que atraviesa la Isla en sectores clave de su economía.

