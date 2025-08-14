La creadora cubana @_enifita_ compartió en TikTok un vlog de su rutina diaria en La Habana, mostrando cómo comienza su jornada como mamá y emprendedora tras recuperar el servicio eléctrico, ordenando su casa y preparando un pedido para una clienta de su tienda online. “Nunca me ha gustado trabajar para otras personas y me siento feliz y agradecida por este emprendimiento que he creado poco a poco”, explicó, orgullosa de generar ingresos desde casa.

Pero lo que comenzó como un video cotidiano pronto se convirtió en tema de debate. Algunos usuarios insinuaron que su vivienda, amplia y bien cuidada, no era común en la isla o que solo se podía conseguir con ayuda del extranjero. La respuesta de @enifita fue tajante: “Nunca viste una casa buena en Cuba, quédate que te voy a enseñar mucho más”.

Lejos de esquivar la polémica, la tiktoker reafirmó que su hogar no es una excepción: “Mi casa no es nada comparada con las casas que hay aquí en Cuba”. Y añadió que existe un prejuicio extendido sobre la vida en la isla: “Piensan que los que vivimos aquí tenemos la obligación de vivir en la pobreza, pero hay muchas personas luchadoras que salen adelante y viven decentemente”.

Sobre el tema de las remesas, fue directa: “En los tiempos que corren la familia que vive fuera cada día ayuda menos a los que les quedan aquí. Porque allá la cosa está tan difícil como aquí”. Con esto, quiso dejar claro que su nivel de vida no depende de envíos de dinero desde el exterior, sino de su propio esfuerzo.

La creadora también defendió la importancia de la mentalidad y el trabajo diario para mantener una buena calidad de vida en cualquier lugar: “No saben que muchos, en vez de perder tiempo quejándonos, nos ponemos a trabajar y luchar por tener una buena vida”.

Entre defensores y detractores, el video acumuló decenas de comentarios y visitas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un simple vlog puede romper estereotipos y generar conversaciones sobre lo que significa vivir bien en Cuba.

