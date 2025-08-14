En Cuba, todos saben que la escasez es parte del día a día. Por eso, el video que la cubana Irsia, creadora de contenido en TikTok bajo el usuario @irsia.mi.vida.en.un.rv, ha causado tanta simpatía y asombro entre sus seguidores. Desde Florida, donde vive y repara vehículos recreativos (RV), Irsia enseñó una colección de objetos que, para muchos, sería impensable tirar… pero que allí terminan en la basura, y en sus manos para un segundo uso.

En su clip, grabado desde el interior de un RV, cuenta que ha encontrado un juego de tazas aún con el nylon puesto, un juego de baño del que se quedó con la alfombra, y un set de cortinas que decidió guardar para otro proyecto. También mostró un recipiente de cristal con tapa plateada, un colgadero para toallas y, lo que más le llamó la atención: un Google Home que funciona perfectamente. “¿Cómo alguien puede botar algo que funciona?”, se pregunta, mientras explica que este dispositivo por voz es como un Alexa y reproduce música o da información.

La lista sigue, y parece no acabar. Entre sus hallazgos también hay un cuadro decorativo, lamparitas solares que ya ha colocado en la entrada de su jardín, una tenaza para rizar el pelo que aún no ha usado, jabón para manos nuevo, sartenes en perfecto estado, y hasta colchones sobrantes que decidió guardar. Todo un inventario que haría feliz a cualquier cazador de gangas y que en Cuba sería un pequeño tesoro.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “Qué cosas tan buenas te encuentras”, le escribió una persona, mientras otra usuaria confesaba: “Yo no me encuentro nada chica, pero muy bueno todo”. Irsia les responde entre risas que, como los RV que compran han tenido dueños anteriores, “siempre dejamos cosas o casi siempre”.

Otros aplaudieron su ingenio y la filosofía de darle una segunda vida a los objetos. “Niña, dejaron cosas muy buenas. Sigue haciendo tus videos que me encantan”, le animó una seguidora, mientras otra celebró la idea con un contundente: “Me encanta darle una segunda oportunidad a las cosas”. La propia Irsia lo resume de forma sencilla: “Y si es gratis, mejor”.

Con su estilo cercano y un toque de humor, la cubana no solo muestra curiosidades de su vida en Estados Unidos, sino que también conecta con una realidad que muchos en la isla conocen muy bien: en un lugar donde falta de todo, nada se desperdicia, y cualquier hallazgo puede convertirse en una joya para el hogar. Y, a juzgar por las reacciones, sus videos seguirán sumando reproducciones y sonrisas.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la reutilización de objetos y vida en RVs