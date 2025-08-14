“Es como echar tu dinero a la basura”: Así fue la decepcionante estancia de una cubana en este lujoso hotel de Madrid

Una cubana identificada como @cubitabella09 en TikTok publicó un video en el que narra su decepcionante experiencia en el Hotel Riu Plaza España, ubicado en la Gran Vía de Madrid, uno de los alojamientos más conocidos de la capital por su terraza panorámica y sus pasarelas de vidrio.

“Y aquí te quiero dejar como un pequeño tutorial de cómo echar tu dinero a la basura igual que lo hice yo”, comenzó diciendo la usuaria, que aseguró haber pagado más de 350 dólares por noche.

Según explicó, los huéspedes que pagan tarifa completa deben esperar en la misma fila que cualquier visitante externo que abona 10 euros para acceder a la terraza y tomarse fotos, algo que calificó de “increíble pero cierto”.

En su relato, criticó también las condiciones de la habitación: “No tienen doble cama para una habitación doble, lo que tienen es un sofá cama con una colchoneta súper incómoda. No hay privacidad; si tus hijos ven la televisión, tú no puedes verla”.

La cubana agregó que el secador de pelo “solo dura 10 segundos encendido” porque, según le dijeron en recepción, es para “cuidar el medio ambiente”. “¿Y quién cuida mi dinero?”, ironizó.

También mencionó el coste del aparcamiento —32 dólares diarios— y el ruido del aire acondicionado, que comparó con el de “un tractor”.

El video, que ya acumula miles de visualizaciones, muestra incluso una fila para subir a la terraza, que describió como “cortita” en comparación con las de la noche. “No la quieras ver en la noche que te da un infarto; aquí no hay quien suba”, afirmó.