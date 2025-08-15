Matanzas se seca: El alto costo del agua en el mercado negro

Vídeos relacionados:
La escasez prolongada de agua en Matanzas ha impulsado un creciente mercado negro, donde el precio por litro alcanza ya un peso, informó el diario local oficialista Girón.
Aunque esta cifra pueda parecer mínima para calmar la sed en un día caluroso, para un hogar de tres personas, el gasto mensual para cubrir las necesidades básicas podría ascender a 9 mil pesos, denuncian vecinos afectados en declaraciones a la publicación.
En el contexto de grave escasez ha surgido "un mercado negro con pipas que pululan por doquier lucrando con la necesidad de tantos que han visto cómo en los últimos días su marcado déficit la ha convertido en un bien preciado que también forma parte de la especulación", agrega la publicación.
Asimismo, calcula que el consumo normal diario se estima en 100 litros por habitantes, equivalente a 9 mil pesos para un hogar de tres personas, detalla.
El hecho de que el acceso al agua se haya convertido en un lujo responde a roturas en equipos de bombeo, variaciones en el voltaje eléctrico y frecuentes apagones.
La publicación explica que el sistema de pozos de Canímar, clave para el abastecimiento de la zona este de la ciudad, sufre interrupciones que afectan a comunidades enteras como Peñas Altas y Playa.
En ocasiones, una simple parada de minutos provoca un colapso en la distribución, y su reinicio requiere maniobras técnicas para evitar bolsas de aire y retrocesos en la red, subraya.
Según Yordanis Mora Sánchez, director de Ingeniería de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAA), actualmente una docena de bombas están fuera de servicio, principalmente por descargas eléctricas.
Aunque esto representa solo un 4% de los 226 equipos en funcionamiento, más del 60% de las afectaciones están relacionadas con la falta de fluido eléctrico, afectando a más de 300 mil habitantes.
Varias partes de la isla viven la misma situación. Solo en La Habana casi medio millón de personas no tienen acceso al agua potable.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua en Matanzas y Cuba
¿Por qué hay una crisis de agua en Matanzas?
La crisis de agua en Matanzas se debe a varias causas, incluyendo roturas en equipos de bombeo, variaciones en el voltaje eléctrico, apagones frecuentes y la priorización del suministro de agua a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. Estos problemas han llevado a una escasez grave del líquido vital, afectando a miles de residentes en la provincia.
¿Cómo afecta el mercado negro el acceso al agua en Matanzas?
El mercado negro ha incrementado el costo del agua, alcanzando precios de hasta un peso por litro. Esto significa que, para una familia de tres personas, el gasto mensual puede ascender a 9 mil pesos solo para cubrir necesidades básicas. Esta situación ha generado especulación y desigualdad en el acceso al recurso.
¿Qué soluciones se están implementando para la crisis del agua en Cuba?
Las autoridades cubanas han intentado implementar diversas soluciones, como la reparación de equipos de bombeo, el uso de pipas para distribuir agua y la instalación de sistemas de bombeo solar. Sin embargo, estas medidas no han logrado resolver de manera efectiva la crisis, y persisten problemas estructurales y de infraestructura que dificultan el acceso al agua en todo el país.
¿Cuál es el impacto de la falta de agua en la salud pública en Matanzas?
La falta de agua ha llevado a la población a recurrir a fuentes no verificadas, como manantiales contaminados, lo que puede generar una crisis sanitaria. Especialistas han advertido sobre los riesgos de consumir agua de fuentes contaminadas, lo que podría aumentar la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua.
¿Cómo está afectando la crisis energética al suministro de agua en Cuba?
La crisis energética ha afectado gravemente el suministro de agua, ya que los apagones han paralizado las bombas de varias fuentes de abasto. Esto ha dejado a barrios enteros sin acceso al agua potable, empeorando la situación en un contexto ya crítico debido a la escasez de recursos y la infraestructura deficiente.
