Matanzas se seca: El alto costo del agua en el mercado negro

La escasez prolongada de agua en Matanzas ha impulsado un creciente mercado negro, donde el precio por litro alcanza ya un peso, informó el diario local oficialista Girón.

Aunque esta cifra pueda parecer mínima para calmar la sed en un día caluroso, para un hogar de tres personas, el gasto mensual para cubrir las necesidades básicas podría ascender a 9 mil pesos, denuncian vecinos afectados en declaraciones a la publicación.

En el contexto de grave escasez ha surgido "un mercado negro con pipas que pululan por doquier lucrando con la necesidad de tantos que han visto cómo en los últimos días su marcado déficit la ha convertido en un bien preciado que también forma parte de la especulación", agrega la publicación.

Asimismo, calcula que el consumo normal diario se estima en 100 litros por habitantes, equivalente a 9 mil pesos para un hogar de tres personas, detalla.

El hecho de que el acceso al agua se haya convertido en un lujo responde a roturas en equipos de bombeo, variaciones en el voltaje eléctrico y frecuentes apagones.

La publicación explica que el sistema de pozos de Canímar, clave para el abastecimiento de la zona este de la ciudad, sufre interrupciones que afectan a comunidades enteras como Peñas Altas y Playa.

En ocasiones, una simple parada de minutos provoca un colapso en la distribución, y su reinicio requiere maniobras técnicas para evitar bolsas de aire y retrocesos en la red, subraya.

Según Yordanis Mora Sánchez, director de Ingeniería de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAA), actualmente una docena de bombas están fuera de servicio, principalmente por descargas eléctricas.

Aunque esto representa solo un 4% de los 226 equipos en funcionamiento, más del 60% de las afectaciones están relacionadas con la falta de fluido eléctrico, afectando a más de 300 mil habitantes.

Varias partes de la isla viven la misma situación. Solo en La Habana casi medio millón de personas no tienen acceso al agua potable.



