UNE promete priorizar el agua: “Cada avería hidráulica tendrá respuesta inmediata”

El director general de la Unión Eléctrica (UNE), ingeniero Lázaro Guerra Hernández, afirmó este domingo que garantizar la distribución de agua en el país es una "prioridad" para la empresa, dada la dependencia del servicio hidráulico del suministro eléctrico.

Sus declaraciones en el oficialista Canal Caribe coincidieron con la celebración del Día del Trabajador Hidráulico, en el aniversario 63 de la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Guerra aseguró que cualquier avería relacionada con el bombeo o la distribución de agua "recibe atención inmediata" por parte de las brigadas eléctricas, en coordinación con las autoridades hidráulicas, para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

"Cualquier avería que se reporta que está relacionado con la distribución de agua se le da la primera prioridad para poder contar en el menor tiempo posible nuevamente con el servicio que sabemos que es vital para la población", dijo el directivo.

En cuanto al sistema eléctrico nacional, celebró que las afectaciones del sábado fueron "inferiores" a lo previsto, con un déficit de 1,383 megawatts (MW). Para este domingo, se pronosticaron interrupciones de 770 MW al mediodía y 1,390 MW en horario pico, cifras menores a las registradas en días recientes, cuando los cortes superaban los 1,600 MW.

El funcionario atribuyó la ligera mejoría a la entrada en funcionamiento de unidades generadoras previstas y a la disminución de la demanda provocada por las lluvias.

Miles de familias en La Habana enfrentan una doble calamidad: los recurrentes apagones han paralizado las bombas de varias fuentes de abasto, dejando barrios enteros sin agua potable en plena crisis energética.

Para miles de familias cubanas, la falta de agua no es una novedad, sino parte del cúmulo de penurias diarias.

En la mayoría de los barrios, especialmente los periféricos o de infraestructura deteriorada, el acceso al agua potable es esporádico, muchas veces condicionado a pipas (camiones cisternas) que no cumplen horarios ni rutas fijas.

Los apagones solo agravan este escenario, impidiendo el bombeo desde los pozos y plantas de tratamiento.

Este tipo de crisis, lejos de ser un incidente aislado, refleja la degradación sistemática del sistema de servicios públicos en la isla, en un contexto donde la inflación, la escasez de alimentos, el colapso del transporte y la inseguridad social conforman un panorama desolador.

