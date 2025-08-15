¡En medio del lodo! Así fue la sesión de fotos más difícil y "olorosa" de esta modelo

La escena parecía idílica: vegetación exuberante, un lago sereno y una modelo lista para brillar. Pero nadie se imaginaba que la sesión terminaría con lodo hasta el ombligo.

La protagonista de esta aventura es Diliannys, quien llegó al set “súper valiente”, como cuenta el fotógrafo Saymel Ramos, pero la realidad le dio un baño de lodo… literalmente.

“Cuando enfrentó la realidad de la puercá en la que tiene que meterse, ya las cosas cambiaron”, comentó entre risas el fotógrafo.

Y como en todo buen desastre que se convierte en anécdota, el fotógrafo no perdió el sentido del humor: “¿Tú te imaginas la noticia, ‘Diliannys perdió el ombligo en una sesión de fotos’, y que salgas en CiberCuba?”, le soltó en plena faena.

¡Deseo concedido, Saymel! Aquí está la nota, pero sin poner el ombligo en titular.

Las bromas continuaron mientras la modelo luchaba contra el barro y el mal olor: “¿Tú no querías fotos que marcaran la diferencia? Tus fotos van a oler diferente”, dijo el artista mientras documentaba cada chapuzón accidental con la cámara.

A pesar del terreno fangoso y los momentos incómodos, el resultado fue espectacular. Las imágenes no solo captaron belleza, sino también valentía, resiliencia... y una sensualidad increíbles.

Por suerte, todo terminó bien: la modelo pudo lavarse en una cascada, para desprenderse, al menos un poco, del mal olor.

Una sesión épica, un recuerdo inolvidable y unas fotos que, sin dudas, marcaron la diferencia.

Preguntas frecuentes sobre la sesión de fotos de Diliannys en el lodo