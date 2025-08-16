Fallece joven médico cubano en trágico accidente en Ecuador

Vídeos relacionados:
El médico cubano Leandro Elías Rodríguez, de 37 años y originario de Guantánamo, perdió la vida este jueves en un accidente de tránsito en Quinindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador.
Según los reportes de redes sociales, entre ellos el del sitio local De Frente Quinindé, el profesional de la salud se desplazaba en motocicleta cuando impactó contra un vehículo no identificado.
Personal de rescate lo trasladó de emergencia a un centro de salud, donde fue estabilizado; sin embargo, minutos después sufrió un colapso y falleció.
Rodríguez, quien residía en Quinindé junto a su esposa e hijo, trabajaba como ecografista en la clínica privada Tamayo y también ofrecía consultas en la parroquia La Unión, en la ciudad.
El velorio se realizó en la Funeraria Los Olivos, donde allegados y vecinos le rindieron homenaje.
Su muerte deja consternada a la comunidad, que lo recordará por su profesionalismo, dedicación y cercanía con los pacientes.
"Ahora su familia está de luto y Quinindé pierde a un profesional que en poco tiempo se había ganado el aprecio de quienes le conocieron", escribió en su nota luctuosa el sitio de noticias De Frente Quinindé.
En los últimos meses, varios médicos cubanos que residían en otros países han fallecido en circunstancias trágicas.
En abril, murió el doctor Godofredo Hermoso Cruz, un destacado médico cubano que residía en Nicaragua desde hace casi 30 años. Era conocido por su compromiso con la salud pública y por brindar atención médica a los trabajadores mineros y familias necesitadas en el municipio de La Libertad, en el departamento de Chontales.
También el médico Asiel Pérez Rocillo, uno de los profesionales de la salud exportados por el régimen cubano a México, falleció de manera “repentina” en ese país, según informó la Embajada de Cuba.
Pérez Rocillo era especialista en Medicina Familiar y brindaba servicios en el hospital integral Xicotepec, del estado de Puebla, las causas de su muerte permanecen sin revelar.
