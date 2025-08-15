“Podrían herirse o morir”: Rescatista alerta sobre prácticas de adolescentes en la bahía santiaguera

Jóvenes desafían los peligros en la bahía de Santiago de Cuba

Un rescatista alertó sobre la peligrosa conducta de varios adolescentes que, el pasado lunes, fueron grabados lanzándose al agua desde el muro del malecón de Santiago de Cuba en un área no autorizada para el baño.

En una publicación en redes sociales, Aris Arias Batalla, responsable provincial de Operaciones y Socorro / Seguridad Acuática, pidió a las familias tomar conciencia sobre los riesgos que implican estas prácticas.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

Explicó que la zona donde se arrojaban contiene elementos y residuos arrastrados por las corrientes marítimas, como cabillas, vigas y palos filosos, que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte si alguien impacta contra ellos.

El rescatista describió que los jóvenes realizaban acrobacias y se comportaban como si hubiera un salvavidas cerca, actuando de manera imprudente y sin ningún tipo de protección.

Recordó que estas áreas no están definidas como zonas de baño y carecen de vigilancia especializada, lo que incrementa el peligro en caso de accidente.

Arias insistió en que este tipo de conductas debe ser evitado y supervisado por los adultos responsables, subrayando que un salto mal calculado podría tener consecuencias fatales.

“Por favor, familia, tomen conciencia del riesgo y peligro de acciones llevadas a cabo por estos jóvenes y adolescentes”, escribió.

Conductas como lanzarse al mar desde zonas no aptas para el baño no son nuevas en Cuba, pero se han convertido en una peligrosa rutina para muchos adolescentes quienes no tienen noción del riesgo.

En Matanzas, el puente giratorio ha sido escenario de numerosos saltos temerarios, asumidos por los jóvenes como desafíos virales, sin considerar los riesgos ocultos bajo el agua, como cabillas, escombros o corrientes impredecibles.

Ya en ocasiones anteriores, otros videos habían mostrado a grupos de adolescentes lanzándose desde lo alto de puentes y estructuras costeras.

Aunque para muchos parece un simple juego, estos actos ponen en peligro la vida de quienes participan y reflejan una preocupante ausencia de control y educación en seguridad acuática.

Más atrás en el tiempo, niños y adolescentes improvisaban trampolines en zonas urbanas sin la menor protección, sin que las autoridades intervinieran de forma sostenida.

La permanencia de esta conducta durante años evidencia que no se trata de incidentes aislados, sino de un patrón que persiste debido a la carencia de opciones recreativas, la negligencia institucional y la falta de conciencia sobre los peligros reales que acechan en estos entornos.

