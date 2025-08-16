Sin casas de acogida: Régimen deja desprotegidas a víctimas de violencia machista en Cuba

Vídeos relacionados:

El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas advirtió que en Cuba no existen casas de acogida para mujeres y niños que sufren violencia, a pesar de ser espacios esenciales para garantizar su protección y seguridad.

De acuerdo con lo expresado por Alas Tensa en sus redes sociales, estos refugios temporales brindan asistencia integral, apoyo psicológico y un entorno seguro donde las víctimas pueden iniciar un proceso de autonomía y empoderamiento, especialmente en casos donde no cuentan con redes familiares o sociales de apoyo. Sin embargo, en el país no hay infraestructura disponible para cumplir esta función.

"En Cuba, lamentablemente, no existen refugios temporales para víctimas de violencia machista", enfatizó el observatorio independiente.

Para visibilizar esta necesidad urgente, en 2023 la organización YSTCC impulsó la campaña “Por Refugios en Cuba ¡Ya!”, que incluyó investigaciones y acciones en redes sociales, tomando como referencia experiencias internacionales.

El objetivo es promover la creación de estos espacios vitales para la protección de las víctimas de violencia machista.

El Observatorio subraya que las Casas de Acogida “no son un lujo, sino una necesidad de vida y dignidad” y que su ausencia deja a muchas mujeres y niños en situación de vulnerabilidad extrema.

"Son esenciales, especialmente para quienes no cuentan con redes de apoyo familiar o social, pues representan el primer paso hacia una vida libre de violencia", escribió.

Los feminicidios en Cuba dejan a muchos menores en situaciones de vulnerabilidad extrema. Los hijos de las víctimas suelen quedar huérfanos y sin la protección adecuada del Estado, lo que evidencia una falta de políticas públicas para atender a estas víctimas indirectas de la violencia de género.

Esta semana las plataformas YoSíTe Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmaron que 23 mujeres habían sido asesinadas por razones de género en lo que va de 2025 en el país.

El gobierno cubano, no obstante, no reconoce oficialmente el término "feminicidio" y no lo ha tipificado como delito en su Código Penal. Esta negación impide la creación de políticas públicas efectivas para enfrentar y prevenir la violencia de género.

