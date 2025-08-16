Condenan a 25 años de cárcel a cubano por intento de feminicidio en La Habana

El régimen cubano condenó a un ciudadano a 25 años de privación de libertad por agredir violentamente a su expareja en su vivienda, en un intento de feminicidio, hecho no tipificado como tal en el Código Penal.

El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó al hombre por los delitos de robo con violencia e intimidación en las personas, lesiones, amenazas y violación del domicilio, según trascendió este viernes en un reporte del oficialista Canal Caribe.

Según el fallo judicial, el acusado irrumpió en la casa de la víctima, la amenazó con un arma blanca y la agredió física y verbalmente, provocándole lesiones graves.

Además, sustrajo varios bienes con la intención de incrementar su patrimonio personal en detrimento de la mujer.

La Sala Segunda de lo Penal del tribunal valoró la multirreincidencia del agresor como circunstancia agravante y determinó, junto con la condena principal, sanciones accesorias como el resarcimiento monetario por los bienes sustraídos.

"Ante esta tipicidad delictiva, el sistema de justicia cubano no deja de tomar acciones para mantener desde la prevención, el enfrentamiento y con el rigor de la ley, la tranquilidad ciudadana", ensalza el reporte, sin nombrar la violencia de género como base del caso.

La falta de transparencia y acción frente a los feminicidios ha marcado durante décadas al gobierno cubano, que no reconoce oficialmente el término "feminicidio" y no ha tipificado el delito en su Código Penal.

A pesar de la creación de un registro no público de feminicidios, esta opacidad institucional limita el acceso a datos y dificulta la prevención y protección efectiva de las mujeres.

Plataformas independientes como YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas han asumido la tarea de documentar feminicidios debido a la falta de transparencia gubernamental.

Estas organizaciones trabajan con recursos limitados y enfrentan vigilancia constante, pero continúan luchando por visibilizar y exigir justicia para las víctimas.

En lo que va de 2025 se han reportado al 25 feminicidios en las plataformas independientes.

El último caso reportado fue el de una joven cubana asesinada en una vivienda en Centro Habana, tras recibir una puñalada presuntamente a manos de su pareja, quien la dejó tendida en el baño.

De acuerdo con versiones locales, después del crimen el presunto agresor pasó el día caminando por la zona y vendiendo un perro que tenía como mascota.

