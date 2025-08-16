Funcionaria del MINREX confirma que Cuba puede comprar todo el pollo que quiera a EE.UU.

La funcionaria Johana Tablada, recientemente nombrada como embajadora del servicio exterior de Cuba, reconoció que el país puede adquirir “todo el pollo que quiera” en Estados Unidos.

En una entrevista concedida esta semana en el videopodcast Alma Plus, conducido por la periodista oficialista Laura Prada, la funcionaria explicó que una legislación aprobada en el año 2000 permite a Cuba comprar alimentos en ese mercado.

"En la calle te dicen que no hay bloqueo porque Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos y yo te diría, es verdad, Cuba puede comprar todo el pollo que quiera en Estados Unidos", dijo.

Sin embargo, justificó que las condiciones impuestas hacen de estas compras un proceso “oneroso” y limitado y que las operaciones deben realizarse bajo pago anticipado y con elevados costos adicionales.

Tablada subrayó que, aunque este tipo de comercio está legalmente permitido, existen "regulaciones" dentro de la política de sanciones que han "endurecido" las condiciones.

“Lo que no te explican es cómo se ha ido endureciendo el marco, que es legal, son regulaciones que respetan la ley estadounidense y que respetan la ley internacional, el marco de regulaciones, como reconocen los autores de estas medidas de máxima presión, término que también lo ha puesto el gobierno de Estados Unidos y que ya nosotros le llamamos máxima agresión”, señaló.

La funcionaria también insistió en que el embargo estadounidense continúa siendo un obstáculo para las finanzas y el comercio internacional de la isla, al "perseguir" bancos, navieras y compañías que hacen negocios con Cuba. “Si no existiera bloqueo, Estados Unidos no gastaría millones cada año en aplicarlo”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de la crisis de desabastecimiento que vive el país, donde la escasez de alimentos básicos, incluido el pollo, ha provocado fuertes críticas a la gestión económica del gobierno.

Mientras el régimen cubano continúa culpando al embargo estadounidense por la escasez de productos básicos, las exportaciones de productos alimenticios y agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentan.

En junio de 2025, alcanzaron un valor de 38.4 millones de dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto a los 34.9 millones registrados en el mismo mes de 2024 y supera también la cifra de 37 millones de junio de 2023.

Además, de enero a junio de 2025 las ventas sumaron 243.3 millones de dólares, un incremento del 16.6 % interanual frente a los 210.6 millones del primer semestre de 2024.

El principal producto exportado de EE.UU. a Cuba es la carne de pollo, que representa casi el 54 % de las exportaciones totales.

Las operaciones se realizan bajo el marco legal de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000 y la Ley de Democracia Cubana (CDA) de 1992, que permiten ventas directas en efectivo de alimentos y productos agrícolas a Cuba, así como otros bienes autorizados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU.

