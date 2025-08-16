Cubana con I-220A relata su experiencia en primera corte migratoria en Orlando

La cubana Yilian Martínez, identificada en TikTok como @yilian8508, relató en un video su experiencia durante la primera corte migratoria que tuvo el pasado 6 de agosto en Orlando, Florida, ante el juez Richard Jamadar.
En su testimonio explicó que había “alrededor de unos 20, 30 personas” en la sala y que primero se atendió, por videollamada, a “tres personas que tenían abogados”. El resto, incluida ella, estaba sin representación legal.
“Esto no quiere decir que yo les recomiende ir sin abogado, pero les voy a comentar lo que sucedió”, señaló, antes de explicar que a todos les leyeron los cargos y derechos, y luego fueron llamados uno a uno para confirmar si estaban de acuerdo con lo expuesto y si aceptaban reprogramar la audiencia.
“Todos dijimos que sí y a cada uno nos fueron poniendo… todos nos pusieron la corte para 2027”, aseguró. Según su visión, “esto es una buena noticia porque nos da un tiempo para poder ver qué es lo que va a suceder con nosotros o para encontrar un abogado que podamos defender nuestro caso”.
La creadora cerró su video enviando un mensaje de tranquilidad: “Fue todo, fue un gran susto, todo pasó, y hasta 2027. Chaíto y bendiciones para todos, bye”.
La publicación recibió decenas de comentarios de otros migrantes que aseguran haber pasado por experiencias similares con el mismo juez, y muchos celebraron el plazo extendido para preparar sus casos.
Algunos coincidieron en el alivio que les produjo la decisión. “Ese también es el juez del niño mío y mío, qué bueno saber esto… confíen en Dios, Él es fiel y bueno”, escribió una usuaria. Otra relató: “Yo fui en julio 22 y también nos dieron a todos para el 2027, solo que en mi sala solo habíamos 4”.
Hubo mensajes de ánimo y esperanza, como “Qué alegría, Dios es grande… espero que todo salga bien”, “Salud y bendiciones. Si se puede” o “Gracias a Dios cuanto me alegro, ojalá les llegue muy pronto sus residencias”.
Otros confirmaron que el patrón se repite en varias audiencias: “Ese es mi juez también” y “Eso lo dicen a todos cuando vas a tu primer corte”, señalaron. En general, el tono predominante fue de respaldo y fe en que la prórroga permita a más personas organizar mejor su defensa legal.
El retraso de audiencias migratorias para personas con I-220A coincide con un contexto de fuerte presión sobre este grupo de cubanos en Estados Unidos. En los últimos meses, se han registrado detenciones de migrantes con este documento en cortes y oficinas de ICE, incluso sin antecedentes penales, como ocurrió con un joven de 26 años arrestado en Miami tras acudir a una cita rutinaria.
También se han conocido historias de mujeres que, pese a no tener estatus legal, han defendido su derecho a formar una familia en el país, argumentando que no van a “esperar a tener un estatus legal para poder tener un hijo”. En paralelo, voces de la propia comunidad, como la de un oficial cubano en Florida que pidió empatía, han recordado que “nadie está completamente a salvo” de medidas restrictivas.
El abogado de inmigración Willy Allen ha insistido en que todavía están llegando residencias para algunos portadores de I-220A, aunque advierte que el proceso es lento y que la paciencia es clave. Según el letrado, en cortes como las de Miami, Orlando o Houston, se han concedido prórrogas mientras se debaten precedentes legales que podrían beneficiar a estos casos. En otras intervenciones, Allen ha explicado que ciertos I-220A sin obligación de reportarse a ICE ni acudir a corte tienen “la bendición más grande” y pueden vivir tranquilos siempre que no cometan delitos.
Preguntas frecuentes sobre el proceso migratorio I-220A en EE.UU.
¿Qué es el formulario I-220A y qué implica para los migrantes cubanos?
El formulario I-220A es un documento utilizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para otorgar libertad bajo palabra a migrantes detenidos mientras se resuelve su situación legal. Este estatus permite a los migrantes permanecer en EE.UU. sin detención, pero no equivale a una entrada legal ni otorga beneficios migratorios plenos, lo que genera una situación jurídica frágil para miles de personas, en su mayoría cubanos.
¿Qué ocurre durante las audiencias migratorias para portadores del I-220A?
Durante las audiencias migratorias, como la relatada por Yilian Martínez, se leen los cargos y derechos a los presentes, y se les ofrece la opción de reprogramar la audiencia. En muchos casos, las audiencias se están extendiendo hasta 2027, lo que ofrece más tiempo a los migrantes para preparar sus casos o encontrar representación legal. Sin embargo, existe un riesgo de detenciones inmediatas si el caso es desestimado.
¿Es recomendable asistir a las audiencias migratorias sin abogado?
Aunque algunos migrantes, como Yilian Martínez, han asistido a sus audiencias sin abogado, no se recomienda ir sin representación legal. Tener un abogado puede ser crucial para defender adecuadamente el caso y evitar posibles desestimaciones o detenciones. Abogados especializados pueden ofrecer asesoramiento y representar mejor los intereses de los migrantes ante el tribunal.
¿Cuáles son los riesgos de detención para los migrantes con I-220A?
Los migrantes con I-220A enfrentan riesgos de detención, especialmente si sus casos son desestimados. El ICE está autorizado para detener a migrantes tras audiencias o citas si se decide la terminación de sus procesos pendientes. Este riesgo aumenta en audiencias sin abogado o cuando el migrante está en una "lista" de personas sujetas a deportación expedita.
¿Cómo pueden los migrantes con I-220A prepararse para sus audiencias o citas con ICE?
Para prepararse para las audiencias o citas con ICE, los migrantes deben asegurarse de tener todos sus documentos en regla y considerar la asistencia de un abogado. Es importante llegar puntuales, estar informados sobre sus derechos y el proceso, y mantener una conducta ejemplar. También es útil conectarse con comunidades de apoyo que puedan ofrecer orientación y compartir experiencias similares.
