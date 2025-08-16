“Dejé Cuba para salvar a mis hijos”: Médico cubana cuenta cómo emigró dos veces para vivir sin miedo y cumplir su sueño

La médica cubana Yadira, de 36 años, compartió en un video de TikTok su historia de migración, marcada por la necesidad económica, el deseo de un futuro mejor para sus hijos y la decisión de romper con el sistema que, según dijo, mantiene a los galenos en la base de la pirámide social en Cuba.
“Prefería empezar de cero y un futuro incierto que seguir en Cuba, donde nos esperaba una muerte segura de angustia, impotencia, hambre y necesidad”, afirmó.
Su primer paso fue salir de misión médica junto a su esposo. Tras cumplir el contrato, regresaron a Cuba, compraron una casa y tuvieron a su segundo hijo. Sin embargo, debieron esperar dos años para que las autoridades les permitieran viajar nuevamente, tiempo en el que cada mes solicitaban un permiso que era sistemáticamente denegado.
Con la autorización en mano, partieron hacia África para trabajar como médicos por cuenta propia. Durante dos años, vivieron en un país que, asegura, no es adecuado para criar niños debido a problemas como enfermedades, inseguridad y educación deficiente.
Con el dinero ahorrado, emprendieron un nuevo capítulo: emigrar a España con sus dos hijos. Llegaron conscientes de que sería difícil encontrar empleo en su profesión y preparados para realizar cualquier trabajo, desde lavar platos hasta cuidar personas mayores.
“Seguimos hacia adelante; nada se compara con caminar por las calles sin miedo, ir sola al supermercado, tener educación y salud para mis hijos o poder vestirme como quiera”, destacó Yadira, quien afronta esta etapa con fe y optimismo.
Preguntas frecuentes sobre la migración de médicos cubanos a España
¿Por qué los médicos cubanos deciden emigrar a España?
Los médicos cubanos emigran a España buscando mejores condiciones de vida y laborales. En Cuba, enfrentan dificultades económicas, precariedad en su entorno profesional y limitaciones para ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Muchos de ellos prefieren enfrentarse a la incertidumbre de empezar de cero en otro país que continuar en un sistema que sienten que los margina socialmente.
¿Cuáles son los principales retos para los médicos cubanos al llegar a España?
Uno de los mayores retos es la homologación de su título de Medicina, un proceso que puede extenderse durante años debido a la burocracia. Además, deben adaptarse a un nuevo sistema de salud y enfrentar la posibilidad de trabajar en empleos no relacionados con su profesión mientras esperan la homologación. El proceso también conlleva un coste emocional al dejar atrás a familiares y amigos en Cuba.
¿Cómo afecta la emigración de médicos cubanos al sistema de salud en la isla?
La salida de profesionales de la salud agrava la escasez de recursos humanos en el sistema de salud cubano, que ya enfrenta múltiples retos, incluyendo la falta de medicamentos y equipos médicos. Esta fuga de cerebros debilita la capacidad del sistema para atender a la población y mantener la calidad en los servicios de salud.
¿Qué oportunidades tienen los médicos cubanos una vez homologan su título en España?
Una vez homologado su título, los médicos cubanos pueden ejercer en diversas áreas del sistema de salud español, como medicina de familia, urgencias, mutuas y residencias. Aunque el MIR no es obligatorio, realizarlo puede abrirles más opciones profesionales, como especializarse en un área médica concreta.
