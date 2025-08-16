“Dejé Cuba para salvar a mis hijos”: Médico cubana cuenta cómo emigró dos veces para vivir sin miedo y cumplir su sueño

La médica cubana Yadira, de 36 años, compartió en un video de TikTok su historia de migración, marcada por la necesidad económica, el deseo de un futuro mejor para sus hijos y la decisión de romper con el sistema que, según dijo, mantiene a los galenos en la base de la pirámide social en Cuba.

“Prefería empezar de cero y un futuro incierto que seguir en Cuba, donde nos esperaba una muerte segura de angustia, impotencia, hambre y necesidad”, afirmó.

Su primer paso fue salir de misión médica junto a su esposo. Tras cumplir el contrato, regresaron a Cuba, compraron una casa y tuvieron a su segundo hijo. Sin embargo, debieron esperar dos años para que las autoridades les permitieran viajar nuevamente, tiempo en el que cada mes solicitaban un permiso que era sistemáticamente denegado.

Con la autorización en mano, partieron hacia África para trabajar como médicos por cuenta propia. Durante dos años, vivieron en un país que, asegura, no es adecuado para criar niños debido a problemas como enfermedades, inseguridad y educación deficiente.

Con el dinero ahorrado, emprendieron un nuevo capítulo: emigrar a España con sus dos hijos. Llegaron conscientes de que sería difícil encontrar empleo en su profesión y preparados para realizar cualquier trabajo, desde lavar platos hasta cuidar personas mayores.

“Seguimos hacia adelante; nada se compara con caminar por las calles sin miedo, ir sola al supermercado, tener educación y salud para mis hijos o poder vestirme como quiera”, destacó Yadira, quien afronta esta etapa con fe y optimismo.

