Acusa a influencers cubanas de mentir a sus seguidores: “Llevan menos de un año y en una semana ya tienen un Hermès”

Una cubana residente en Estados Unidos publicó un video en TikTok para denunciar lo que considera una tendencia engañosa entre algunas influencers cubanas: presumir en redes sociales carteras de lujo falsificadas.

“Estoy cansada de las influencers cubanas. Abajo la mentira. No puedo más. Tienen que parar con lo que hacen en los inbox, con las carteras Chanel y las carteras mentirosas”, expresó visiblemente molesta en el video.

Según la mujer, muchas de estas creadoras de contenido llevan menos de un año en el país y “desde que llegan, la primera semana tienen su primera cartera Hermès”.

Sin embargo, asegura que se trata de imitaciones y no de artículos originales. “Eso es copia. Te garantizo que no saben el precio original de una cartera Hermès”, dijo, recordando que el valor de una auténtica puede superar los 21.000 dólares y requiere un proceso específico de compra.

En su denuncia, la cubana afirmó que esas carteras se adquieren en tiendas de Chinatown por alrededor de 300 dólares. “Así puedes tener esta cartera, como también chancletas Hermès y todo tipo”, agregó, dirigiéndose a las supuestas compradoras.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha generado un intenso debate sobre la autenticidad de los artículos de lujo que muestran algunas influencers y la presión por aparentar un alto nivel de vida en plataformas digitales.

