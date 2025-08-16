Acusa a influencers cubanas de mentir a sus seguidores: “Llevan menos de un año y en una semana ya tienen un Hermès”

Una cubana residente en Estados Unidos publicó un video en TikTok para denunciar lo que considera una tendencia engañosa entre algunas influencers cubanas: presumir en redes sociales carteras de lujo falsificadas.
“Estoy cansada de las influencers cubanas. Abajo la mentira. No puedo más. Tienen que parar con lo que hacen en los inbox, con las carteras Chanel y las carteras mentirosas”, expresó visiblemente molesta en el video.
Según la mujer, muchas de estas creadoras de contenido llevan menos de un año en el país y “desde que llegan, la primera semana tienen su primera cartera Hermès”.
Sin embargo, asegura que se trata de imitaciones y no de artículos originales. “Eso es copia. Te garantizo que no saben el precio original de una cartera Hermès”, dijo, recordando que el valor de una auténtica puede superar los 21.000 dólares y requiere un proceso específico de compra.
En su denuncia, la cubana afirmó que esas carteras se adquieren en tiendas de Chinatown por alrededor de 300 dólares. “Así puedes tener esta cartera, como también chancletas Hermès y todo tipo”, agregó, dirigiéndose a las supuestas compradoras.
El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ha generado un intenso debate sobre la autenticidad de los artículos de lujo que muestran algunas influencers y la presión por aparentar un alto nivel de vida en plataformas digitales.
Preguntas frecuentes sobre las influencers cubanas y sus adquisiciones de lujo
¿Por qué se critica a las influencers cubanas por mostrar artículos de lujo?
Se critica a las influencers cubanas por mostrar artículos de lujo debido a la percepción de que muchas de estas adquisiciones son falsas o imitación. Además, en un contexto de crisis económica en Cuba, la ostentación de lujo genera controversia y se interpreta como una forma de aparentar un nivel de vida inalcanzable para muchos cubanos.
¿Son auténticos los artículos de lujo que muestran algunas influencers cubanas?
Según las denuncias de algunos usuarios en redes, muchos de los artículos de lujo que muestran las influencers cubanas podrían ser imitaciones. Se menciona que estas piezas se adquieren a precios mucho más bajos en tiendas como las de Chinatown, lo que genera dudas sobre su autenticidad.
¿Cuál es el impacto de la ostentación de lujo en redes sociales?
La ostentación de lujo en redes sociales puede generar presión social para aparentar un nivel de vida elevado, lo que lleva a algunas personas a adquirir productos de marcas de lujo, sean o no auténticos. Esto provoca debates sobre la autenticidad y la necesidad de aparentar un estatus social alto.
¿Por qué algunos usuarios defienden el uso de productos económicos frente a los de lujo?
Algunos usuarios defienden el uso de productos económicos porque consideran que el valor personal no está en las marcas de ropa o accesorios, sino en la autenticidad y el esfuerzo diario. Este tipo de contenido busca resaltar la importancia de la esencia sobre la apariencia superficial.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.