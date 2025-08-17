Ataque nocturno contra ómnibus en La Habana: Lanzan piedras y dañan ventanilla

Vídeos relacionados:

Un ómnibus del transporte urbano fue blanco de un ataque vandálico la madrugada de este domingo en La Habana, cuando individuos desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo en plena ruta.

La denuncia fue realizada por la Empresa Provincial de Transporte de La Habana en su perfil oficial de Facebook.

Captura Facebook / Empresa Provincial de Transporte de La Habana

Según el reporte, el incidente ocurrió a las 00:55 horas en la avenida Boyeros, cerca de la concretera y la Ciudad Deportiva.

El ómnibus implicado, con número 5252, cubría la confronta de la ruta P12 (Terminal Santiago de Las Vegas) cuando recibió el impacto que rompió una ventanilla en la zona de pasajeros.

La empresa informó que se contactó de inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y se formalizó la denuncia ante la unidad correspondiente.

Lo más leído hoy:

“Este tipo de hechos son repudiables y conspiran contra la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo y nuestros servicios, por lo tanto, los condenamos enérgicamente”, afirmó la entidad en su comunicado.

El transporte público en Cuba ha sido objeto de ataques reiterados que ponen en riesgo la seguridad de pasajeros y trabajadores. Un microbús fue apedreado en La Habana, provocando el pánico de los ocupantes y daños considerables al vehículo.

Pocos días antes, un chofer de ómnibus fue amenazado con un cuchillo mientras trabajaba, un hecho que refleja el deterioro del respeto hacia quienes operan el sistema de transporte estatal.

Fuera del ámbito del transporte, la inseguridad urbana también se ha manifestado en otras formas. Una relojería en La Habana fue blanco de vandalismo cuando desconocidos rompieron su vitrina en plena madrugada, mientras que radiobases de ETECSA fueron saboteadas en Santiago por segunda vez en el año, afectando las comunicaciones en varios sectores.

Este clima de tensión se agrava con otros hechos recientes, como los tres ataques contra iglesias en Santiago de Cuba registrados en solo tres meses, lo cual ilustra un patrón preocupante de acciones hostiles contra espacios públicos, religiosos y estatales.

Preguntas frecuentes sobre ataques vandálicos a ómnibus en La Habana