Motorista queda mutilado de un pie tras accidente en La Habana

Un motorista resultó gravemente herido este sábado tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana, según reportes compartidos en redes sociales.
Imágenes del siniestro fueron publicadas por el usuario Yasmany Morales en el grupo de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, donde varios internautas comentaron detalles del suceso.
Morales aseguró que la víctima fue un hombre que conducía una moto y sufrió la mutilación de un pie tras ser impactado por un vehículo, presuntamente operado por un botero. "Le picó el pie literalmente del tobillo para abajo", escribió el usuario.
Aunque algunos criticaron al autor del video por no grabar más de cerca, Morales decidió no hacerlo por respeto a la víctima.
En Cuba, los boteros son choferes de taxis privados que operan rutas fijas. Muchos de ellos han sido señalados por conducir de forma temeraria, en ocasiones excediendo los límites de velocidad para competir por pasajeros en la vía.
Lo más leído hoy:
Hasta el momento no se han difundido informes oficiales sobre la causa del siniestro, el estado de salud del motorista, ni detalles sobre el conductor involucrado en el accidente.
La semana pasada un motorista resultó herido en un accidente en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución. Una camioneta impactó contra la moto y el conductor fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Por qué son tan frecuentes los accidentes de tránsito en Cuba?
La alta frecuencia de accidentes de tránsito en Cuba se debe a una combinación de factores humanos y estructurales. Entre ellos destacan la imprudencia de los conductores, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público que obliga a muchos a utilizar medios de transporte riesgosos. Además, el exceso de velocidad y la distracción al volante son causas comunes de estos siniestros.
¿Qué papel juegan los boteros en los accidentes de tránsito en La Habana?
En La Habana, los boteros, que son choferes de taxis privados, a menudo son señalados por conducir de manera temeraria, excediendo los límites de velocidad para competir por pasajeros. Este comportamiento contribuye significativamente a la accidentalidad vial en la ciudad, aumentando el riesgo para otros conductores y peatones.
¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de moto en Cuba?
Las principales causas de los accidentes de moto en Cuba incluyen el exceso de velocidad, la falta de respeto a las señales de tránsito y las maniobras imprudentes. Además, la falta de infraestructura adecuada para motociclistas y la inexperiencia de algunos conductores contribuyen a la alta incidencia de estos accidentes. Las motos y ciclomotores están implicados en más de la mitad de los siniestros en el país.
¿Cómo afecta la falta de infraestructura a los accidentes de tránsito en Cuba?
La falta de infraestructura adecuada, como señalización, iluminación y mantenimiento de carreteras, contribuye significativamente a los accidentes de tránsito en Cuba. Las carreteras en mal estado y la falta de carriles dedicados para ciclistas y motociclistas aumentan el riesgo de accidentes, especialmente en zonas urbanas con alto tráfico.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.