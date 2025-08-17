Motorista queda mutilado de un pie tras accidente en La Habana

Un motorista resultó gravemente herido este sábado tras un accidente de tránsito en el entronque de Fontanar, en La Habana, según reportes compartidos en redes sociales.

Imágenes del siniestro fueron publicadas por el usuario Yasmany Morales en el grupo de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, donde varios internautas comentaron detalles del suceso.

Morales aseguró que la víctima fue un hombre que conducía una moto y sufrió la mutilación de un pie tras ser impactado por un vehículo, presuntamente operado por un botero. "Le picó el pie literalmente del tobillo para abajo", escribió el usuario.

Aunque algunos criticaron al autor del video por no grabar más de cerca, Morales decidió no hacerlo por respeto a la víctima.

En Cuba, los boteros son choferes de taxis privados que operan rutas fijas. Muchos de ellos han sido señalados por conducir de forma temeraria, en ocasiones excediendo los límites de velocidad para competir por pasajeros en la vía.

Hasta el momento no se han difundido informes oficiales sobre la causa del siniestro, el estado de salud del motorista, ni detalles sobre el conductor involucrado en el accidente.

La semana pasada un motorista resultó herido en un accidente en la céntrica intersección de Paseo y Calzada, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución. Una camioneta impactó contra la moto y el conductor fue trasladado al hospital con lesiones en la cabeza.

