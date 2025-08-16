Muere un cubano tras impacto de pipa con bicitaxi en La Habana

Vídeos relacionados:

Un hombre perdió la vida en La Habana tras ser arrollado este sábado por una pipa cuando viajaba en un bicitaxi, según confirmaron testigos del accidente.

De acuerdo con lo trascendido en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", en la carretera de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), en la zona de Varona, cuando el camión cisterna circulaba a gran velocidad y terminó impactando al bicitaxi que se desplazaba en su senda rumbo a la vivienda de la víctima.

El choque fue tan fuerte que el vehículo pesado pasó por encima del bicitaxi, y provocó la muerte inmediata del ocupante, según confirmaron familiares de la persona en el post.

"Él salió por Varona a todo lo que daba y el del bicitaxi venía por su senda del entronque para su casa y se lo llevó en claro", expresó un testigo.

Vecinos y allegados de la víctima confirmaron lo sucedido y expresaron consternación por la tragedia.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre posibles responsabilidades legales, pero la comunidad exige mayor control vial y medidas de prevención para evitar hechos similares.

El pasado mes, un hombre de 69 años falleció en plena vía pública en Camagüey mientras pedaleaba un bicitaxi bajo el intenso sol, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en sus redes sociales.

Además, un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Moa-Baracoa, a la altura de la Fábrica Ernesto Guevara, dejó un saldo de siete personas heridas, entre ellas una mujer que se encuentra en estado grave.

El incidente involucró a un ómnibus Diana perteneciente a la Empresa Municipal de Transporte de Moa y una bicicleta eléctrica.

En Matanzas, un ciclista falleció tras ser atropellado por un carro en el tramo de la Autopista Nacional que atraviesa Matanzas, a la altura de Jagüey Grande.

El fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 142 de la principal carretera del país, cuando el conductor de la bicicleta intentaba cruzar desde Jagüey Grande hasta Australia.

