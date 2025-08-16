Muere un cubano tras impacto de pipa con bicitaxi en La Habana

Vídeos relacionados:
Un hombre perdió la vida en La Habana tras ser arrollado este sábado por una pipa cuando viajaba en un bicitaxi, según confirmaron testigos del accidente.
De acuerdo con lo trascendido en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", en la carretera de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), en la zona de Varona, cuando el camión cisterna circulaba a gran velocidad y terminó impactando al bicitaxi que se desplazaba en su senda rumbo a la vivienda de la víctima.
El choque fue tan fuerte que el vehículo pesado pasó por encima del bicitaxi, y provocó la muerte inmediata del ocupante, según confirmaron familiares de la persona en el post.
"Él salió por Varona a todo lo que daba y el del bicitaxi venía por su senda del entronque para su casa y se lo llevó en claro", expresó un testigo.
Vecinos y allegados de la víctima confirmaron lo sucedido y expresaron consternación por la tragedia.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre posibles responsabilidades legales, pero la comunidad exige mayor control vial y medidas de prevención para evitar hechos similares.
El pasado mes, un hombre de 69 años falleció en plena vía pública en Camagüey mientras pedaleaba un bicitaxi bajo el intenso sol, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en sus redes sociales.
Además, un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Moa-Baracoa, a la altura de la Fábrica Ernesto Guevara, dejó un saldo de siete personas heridas, entre ellas una mujer que se encuentra en estado grave.
El incidente involucró a un ómnibus Diana perteneciente a la Empresa Municipal de Transporte de Moa y una bicicleta eléctrica.
En Matanzas, un ciclista falleció tras ser atropellado por un carro en el tramo de la Autopista Nacional que atraviesa Matanzas, a la altura de Jagüey Grande.
El fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 142 de la principal carretera del país, cuando el conductor de la bicicleta intentaba cruzar desde Jagüey Grande hasta Australia.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Cómo ocurrió el accidente que resultó en la muerte de un cubano en La Habana?
El accidente ocurrió cuando un camión cisterna impactó a un bicitaxi en el que viajaba la víctima, en la carretera de la Universidad Tecnológica de La Habana. El impacto fue tan fuerte que el camión pasó por encima del bicitaxi, provocando la muerte inmediata del ocupante.
¿Qué medidas exigen los ciudadanos para prevenir accidentes de tránsito en Cuba?
Ante la alta incidencia de accidentes, la comunidad exige mayor control vial y medidas de prevención para evitar tragedias similares. Esto incluye mejor mantenimiento de las carreteras, señalización adecuada y mayor vigilancia del cumplimiento de las normas de tránsito.
¿Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito en Cuba?
El factor humano es la principal causa de accidentes en Cuba, siendo responsable del 92 % de los accidentes, el 98 % de las muertes y el 91 % de los lesionados. Esto incluye la falta de atención al volante y el irrespeto a las normas de tránsito.
¿Qué otros tipos de accidentes son frecuentes en Cuba?
Los tipos de accidentes más frecuentes en Cuba son las colisiones entre vehículos, seguidas por los vuelcos y atropellos. Cada día ocurren dos atropellos en promedio, y estos accidentes son especialmente comunes en zonas urbanas de La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.
