Denuncian desaparición forzada del preso político Mario A. Hernández Leyva

El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) denunció el sábado la desaparición forzada del preso político cubano Mario Alberto Hernández Leyva, quien lleva más de 48 horas sin que se conozca su paradero.
Hernández Leyva forma parte del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), una agrupación en contra del sistema político cubano.
El comunicado menciona que familiares y allegados están en busca de Hernández Leyva quien no se encuentra en el centro de detención del Vivac ni en la unidad policial de la calle 14 en Guanabacoa ni en la 11na unidad de San Miguel del Padrón, donde había estado previamente recluido.
Asimismo, un testimonio anónimo de otro preso político desde la prisión 1580 asegura que tampoco se encuentra en esa cárcel.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido ninguna información oficial sobre su paradero, lo que ha generado alarmas por un posible caso de desaparición forzada, una práctica prohibida por el Derecho Internacional y calificada como crimen de lesa humanidad.
Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana responsabilizan al régimen cubano por la integridad física del activista y exigen que se informe de inmediato sobre su situación actual.
En 2021, CiberCuba reportó que Hernández Leyva fue multado por intentar ingresar al hospital Calixto García de La Habana para interesarse por el estado de salud del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, entonces recluido en ese centro hospitalario.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Mario Alberto Hernández Leyva y la situación de los presos políticos en Cuba
¿Qué se sabe sobre la desaparición de Mario Alberto Hernández Leyva?
Mario Alberto Hernández Leyva, un preso político cubano, ha desaparecido durante más de 48 horas sin que se conozca su paradero. Forma parte del Movimiento Opositores por una Nueva República y su desaparición ha sido denunciada por el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Las autoridades cubanas no han ofrecido información oficial, lo que genera preocupaciones sobre un posible caso de desaparición forzada.
¿Cuál es el contexto de los presos políticos en Cuba?
En Cuba, los presos políticos a menudo enfrentan condiciones inhumanas, falta de atención médica adecuada y represión sistemática. Casos recientes han mostrado que el régimen cubano utiliza el sistema penitenciario como herramienta de castigo político, negando traslados y atención médica a los detenidos. Organizaciones de derechos humanos denuncian esta situación y exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos.
¿Qué medidas están tomando las organizaciones de derechos humanos ante la situación de los presos políticos en Cuba?
Organizaciones como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos están denunciando las violaciones de derechos humanos y exigiendo intervenciones internacionales. Estas organizaciones buscan presionar al régimen cubano para que garantice la integridad física de los presos políticos y piden una intervención urgente de organismos internacionales para detener la represión.
