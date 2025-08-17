Familia busca a cubana que escapó del hospital Julio Trigo en La Habana

Vídeos relacionados:

La familia de Julia Amaya Hernández, una mujer de 61 años, vive horas de angustia tras su desaparición este sábado en La Habana.

Según denunció en redes sociales su nuera Lisaymi Hernández, la mujer escapó de la sala de psiquiatría del hospital Julio Trigo, en Arroyo Naranjo, y hasta el momento no se conoce su paradero.

Julia vestía un pulóver blanco, short de mezclilla y sandalias negras, y llevaba un pequeño pellizco en el cabello al momento de su desaparición, escribió Hernández en el grupo de Facebook “Personas desaparecidas o perdidas en La Habana”.

Sus familiares difundieron varios números de contacto para recibir cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda: 54971291, 59276396 y 59276491.

En medio de la desesperación, la activista y periodista independiente Marta María Ramírez llamó a activar la etiqueta #AlertaYeniset, que busca visibilizar casos de mujeres desaparecidas en Cuba y presionar a las autoridades para que asuman su responsabilidad.

Ramírez insistió en la necesidad de interponer una denuncia formal ante la Policía y recordó que, al haber ocurrido bajo custodia estatal, el hospital tiene la obligación de acompañar a la familia en la búsqueda.

“Ante una denuncia de desaparición de mujeres podemos como ciudadanía activar nuestras alertas (…) y exigir que las instituciones hagan su trabajo”, reiteró la activista.

El caso de Julia Amaya se suma a una cadena de desapariciones reportadas en las últimas semanas en la isla, donde familias y comunidades se han visto obligadas a organizar búsquedas por su cuenta ante la falta de protocolos oficiales.

A inicios de agosto, un anciano desaparecido en Sabanilla, Matanzas, fue hallado con vida tras cinco días de búsqueda comunitaria, mientras que otro hombre de 91 años en Ciénaga de Zapata sigue en paradero desconocido después de una semana sin medicación ni alimentos.

Cada nuevo caso revive la preocupación social y la denuncia ciudadana ante la ausencia de canales efectivos del Estado, que deja a las familias en total vulnerabilidad, obligándolas a depender de la solidaridad de vecinos y de las redes sociales para difundir alertas y sostener la esperanza.

