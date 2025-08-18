“¡Tiene visa incluida!”: Estallan las redes por venta de SIM de ETECSA en 25 mil pesos en Bayamo

Vídeos relacionados:

Una reciente publicación en redes sociales sobre la venta de una línea de ETECSA en 25 mil pesos desató una enorme ola de comentarios.

Más allá de la veracidad del anuncio, el hecho evidencia las serias dificultades que enfrenta la población para acceder a internet mediante datos móviles, luego de que la estatal aplicara el tarifazo, así como la precariedad en la disponibilidad de líneas o tarjetas SIM, –un problema que arrastra el régimen desde hace años– lo cual ha provocado su reventa a precios abusivos en el mercado informal.

El anuncio apareció de forma anónima a inicios de agosto en el grupo de Facebook "Revolico Bayamo, Granma", donde se ofrecía: “Vendo Línea. 30 GB d datos… 25mil”.

Captura Facebook / Revolico Bayamo, Granma

La publicación superó las 6,400 reacciones y acumuló cerca de 1,500 comentarios, reflejo de la indignación y el humor con que los usuarios reaccionaron al elevado precio.

Entre las respuestas abundaron las ironías. “Con esa tarjeta se puede ir a las tiendas de USD a consumir también? Jajajja. 25 mil GB de estiércol tienes en esa cabeza”, escribió Todohavana Cuba.

Robert León preguntó en tono sarcástico: “¿Y cuánto me dan por la mía que tiene 60 GB?”.

Ayamey Sierra Cabrera se burló: “¿Esa línea se recarga sola o nunca se queda sin saldo?”, mientras que Bárbaro Maykol Suasnaba reaccionó con un comentario directo: “Qué pinga es eso”.

Otros usuarios compararon el precio con lujos o bienes de alto valor. “Te la cambio por un Mercedes que compré antier”, ironizó Nelson Jean.

“Ir a un hotel 5 estrellas en otro país sale más barato”, apuntó Onelvis Gutiérrez Misa, destapando también el tema de los precios inaccesibles de los hoteles en Cuba.

Hubo también críticas al trasfondo del problema: “Después decimos bloqueo, entre nosotros mismos nos acabamos”, opinó Yaneth De Parrondo.

Damian Camejo agregó: “No puede ser cierto, cada vez que el gobierno tira una nueva medida, estos son los resultados”, subrayó en franca alusión a las recientes medidas de ETECSA.

La indignación llegó a calificativos más fuertes. “Ya anda JinETECSA haciendo bisne por la izquierda… asco de gentuza”, escribió Alina Almanza, en alusión a la reventa ligada a la empresa estatal.

Entre bromas, sarcasmo y reproches, la discusión en redes dejó en evidencia el malestar social frente a la carestía de los servicios de telecomunicaciones en Cuba y la falta de acceso a un bien esencial como las líneas móviles, convertido en un producto de lujo.

Recientemente, ETECSA anunció una nueva promoción de recarga internacional que elevó el mínimo a 600 CUP, lo que generó rechazo inmediato entre los usuarios cubanos en redes sociales.

Según informó la empresa en su página oficial y en Facebook, la oferta estaba vigente del 11 al 16 de agosto y otorgaba 25 GB para todas las redes, más datos ilimitados entre la medianoche y las 7:00 a.m., válidos por 35 días.

Para acceder, se debe recibir una recarga internacional entre 600 y 1 250 CUP, indicó la publicación del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba.

