"¡Más cínicos, imposible!" ETECSA sube el mínimo de recargas y enfurece a los cubanos

Cubanos frustrados ante la mala conexión y el alza del mínimo en las recargas de ETECSA

ETECSA –única empresa de telecomunicaciones en Cuba– anunció este miércoles una nueva promoción de recarga internacional que eleva el mínimo a 600 CUP, lo que generó rechazo inmediato entre los usuarios cubanos en redes sociales.

Según informó la empresa en su página oficial y en Facebook, la oferta estará vigente del 11 al 16 de agosto y otorga 25 GB para todas las redes, más datos ilimitados entre la medianoche y las 7:00 a.m., válidos por 35 días.

Captura Facebook / ETECSA_Cuba Servicios Móviles

Para acceder, se debe recibir una recarga internacional entre 600 y 1 250 CUP, indicó la publicación del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba.

La medida desató una avalancha de críticas. “Subieron las recargas. ¿Qué no era a partir de 500 CUP?”, escribió Ernesto Almaguer Díaz, mientras que Yasmanis Vázquez Rodríguez calificó la decisión como “una burla hacia el pueblo”.

Mini Forever ironizó: “¿Cuál verano?... Más cínicos imposible”. Por su parte, Mily Rodríguez cuestionó: “Ya cambiaron a 600, ¿eso es en serio?”, y Yisel Piñero lamentó: “Encima de que suben a 600, ni tan siquiera lo ponen en el saldo principal”.

Lo más leído hoy:

Las quejas se repitieron por el mal servicio, la baja calidad de conexión y los efectos de los apagones.

“Una promoción para qué, si me paso más horas sin corriente que los indios”, escribió Odlanier Ruiz Montes, mientras que Gizeh Subirós Carbonell denunció que, a pesar de haber recibido una recarga con datos ilimitados, no ha podido conectarse desde entonces.

Luis Enrique Fernández Palmero criticó duramente a la empresa: “Pero qué sinvergüenzas son. ¿Hasta dónde piensan llegar robándole y maltratando al pueblo al que debieran servir por ser una 'empresa socialista'?”

“Ustedes son unos cínicos”, sentenció Gisela Gómez Rosales, mientras Eros Alejandro Martínez Rodríguez sugirió que a ETECSA deberían darle un “Premio Guinness por ser la empresa que genera más descontento y comentarios negativos entre sus clientes”.

A pesar de las constantes denuncias de los usuarios sobre precios altos y pésima calidad del servicio, ETECSA continúa modificando sus ofertas sin presentar mejoras visibles en su infraestructura ni en la estabilidad de la red.

ETECSA ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses tras una serie de medidas que han incrementado los precios de sus servicios y reducido las opciones para los usuarios.

Recientemente, se reveló que la empresa había recaudado más de 24 millones de dólares en solo 46 días gracias al aumento del mínimo para las recargas internacionales, una decisión que generó malestar entre los cubanos dentro y fuera del país.

Mientras tanto, ETECSA ha intentado justificar sus tarifas elevadas alegando pérdidas millonarias causadas por el fraude en las recargas, e incluso presentó como logro el desmantelamiento de una red ilegal en Cuba que operaba con saldo nacional a través de plataformas externas.

El discurso oficial, sin embargo, ha sido cuestionado por analistas independientes, quienes señalan que se trata de una narrativa encubridora de la dolarización progresiva del servicio y del uso político de las telecomunicaciones.

Además, la propia empresa reveló una fuerte caída en los ingresos por línea móvil, pasando de 133 dólares anuales en 2018 a solo 31 en 2024, lo que evidencia una pérdida de competitividad que no se ha traducido en mejoras reales para los usuarios.

A pesar de las cifras, no se ha explicado con claridad el destino de esos fondos ni se han visto inversiones visibles en infraestructura o calidad del servicio.

Los usuarios, por su parte, han expresado su indignación por lo que consideran una política abusiva y excluyente. Medidas como la limitación de las recargas nacionales a 360 CUP cada 30 días, así como el hecho de que las recargas internacionales usen una tasa de cambio artificial para el dólar inferior a 25 pesos cubanos, han sido interpretadas como una estrategia para forzar el envío de remesas en divisas extranjeras.

Preguntas frecuentes sobre las recientes medidas de ETECSA en Cuba