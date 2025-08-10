Roban combustible de grupo electrógeno de ETECSA en Holguín

Vídeos relacionados:

Un robo de cientos de litros de diésel del grupo electrógeno de ETECSA en el municipio de Cacocum generó alarma en la localidad de Cristino Naranjo, provincia de Holguín.

Según reportó el perfil oficialista Realidades desde Holguín, el hecho ocurrió cuando varios individuos violentaron la seguridad del equipo ubicado en el local del Correo y dañaron la infraestructura para sustraer 411 litros de combustible diésel.

Según informó la empresa, los autores rompieron la cerca perimetral, forzaron candados, dañaron válvulas y retiraron dispositivos de seguridad para apoderarse del recurso, esencial para el funcionamiento de la red y la continuidad de los servicios telefónicos e internet: "Significan horas de servicio", dijo el sitio.

La policía detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas, contra quienes se presentaron pruebas que los señalan como responsables.

A los acusados se les imputa el delito de sabotaje, y las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles.

ETECSA y las autoridades locales calificaron el hecho como un acto grave que afecta la vida cotidiana de cientos de holguineros.

Captura de Facebook

Durante los últimos meses, autoridades han confirmado la ocurrencia de actos vandálicos en instalaciones de ETECSA.

En el caso de La Habana, las acciones han dejado sin telefonía a cientos de clientes. Las causas podrían incluir también cortocircuitos y falta de mantenimiento.

En la provincia de Artemisa también se contabiliza un aumento de agresiones contra la infraestructura de telefonía, mientras directivos llamaron la atención sobre el uso ilegal del espectro radioeléctrico mediante repetidores de redes móviles o amplificadores importados por algunos ciudadanos, que prometen mejorar la señal de WiFi y la telefonía móvil.

