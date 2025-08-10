Roban combustible de grupo electrógeno de ETECSA en Holguín

Vídeos relacionados:
Un robo de cientos de litros de diésel del grupo electrógeno de ETECSA en el municipio de Cacocum generó alarma en la localidad de Cristino Naranjo, provincia de Holguín.
Según reportó el perfil oficialista Realidades desde Holguín, el hecho ocurrió cuando varios individuos violentaron la seguridad del equipo ubicado en el local del Correo y dañaron la infraestructura para sustraer 411 litros de combustible diésel.
Según informó la empresa, los autores rompieron la cerca perimetral, forzaron candados, dañaron válvulas y retiraron dispositivos de seguridad para apoderarse del recurso, esencial para el funcionamiento de la red y la continuidad de los servicios telefónicos e internet: "Significan horas de servicio", dijo el sitio.
La policía detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas, contra quienes se presentaron pruebas que los señalan como responsables.
A los acusados se les imputa el delito de sabotaje, y las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles.
ETECSA y las autoridades locales calificaron el hecho como un acto grave que afecta la vida cotidiana de cientos de holguineros.
Durante los últimos meses, autoridades han confirmado la ocurrencia de actos vandálicos en instalaciones de ETECSA.
En el caso de La Habana, las acciones han dejado sin telefonía a cientos de clientes. Las causas podrían incluir también cortocircuitos y falta de mantenimiento.
En la provincia de Artemisa también se contabiliza un aumento de agresiones contra la infraestructura de telefonía, mientras directivos llamaron la atención sobre el uso ilegal del espectro radioeléctrico mediante repetidores de redes móviles o amplificadores importados por algunos ciudadanos, que prometen mejorar la señal de WiFi y la telefonía móvil.
Preguntas frecuentes sobre el robo de combustible y actos vandálicos en ETECSA
¿Qué ocurrió en el robo de combustible en Holguín?
En Holguín, varios individuos robaron cientos de litros de diésel de un grupo electrógeno de ETECSA en el municipio de Cacocum, causando alarma en la localidad de Cristino Naranjo. Los autores violentaron la seguridad del equipo, dañaron la infraestructura y sustrajeron el combustible esencial para el funcionamiento de la red de telecomunicaciones.
¿Cuáles son las consecuencias del robo para ETECSA y los ciudadanos?
El robo afecta gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos ya que interrumpe los servicios telefónicos e internet, esenciales para la comunicación y el trabajo diario. ETECSA y las autoridades locales calificaron el hecho como grave, y los servicios afectados impactan a cientos de personas en la zona.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir estos actos vandálicos?
Aunque ETECSA ha llamado a la conciencia ciudadana para proteger la infraestructura, no se han mencionado medidas concretas de prevención como mejoras en la seguridad o tecnologías de monitoreo. La falta de acciones preventivas concretas refuerza la percepción de impunidad y negligencia en la gestión de la infraestructura.
¿Qué otros problemas enfrenta ETECSA relacionados con actos vandálicos?
ETECSA enfrenta múltiples actos vandálicos en diferentes provincias, incluyendo robos de cables, incendios de gabinetes telefónicos y uso ilegal del espectro radioeléctrico. Estos actos han interrumpido servicios en La Habana, Artemisa y otras localidades, afectando a miles de usuarios.
