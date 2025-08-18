Médicos cubanos en Angola denuncian robo de sus salarios y preparan demanda contra GAESA

Médicos cubanos en misión internacional, reunidos en el aeropuerto con batas blancas y mascarillas, bajo la bandera de Cuba.

Un grupo de médicos cubanos que cumplen misión del régimen en Angola se rebeló contra lo que califican de “robo” de sus salarios y prepara una demanda contra la corporación Antillana Exportadora S.A. (Antex), empresa del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), tras años de incumplimientos en el pago de sus contratos.

Los profesionales aseguran que el régimen les niega la entrega en efectivo de los dólares que Angola paga por sus servicios y que, según lo estipulado, debían ser depositados en cuentas en divisas a su nombre. En lugar de ello, reciben parte del dinero en una tarjeta “Clásica” de uso restringido dentro de la isla, sin posibilidad de disponer del efectivo, informaron este fin de semana varios medios independientes.

Una reunión en Luanda, la capital angolana, de más de dos horas, terminó convertida en una catarsis colectiva contra la corporación, según reportó 14ymedio.

En el encuentro no se escuchó una sola voz a favor de la medida y hasta médicos militares denunciaron el abuso, algunos invocando el derecho a manifestarse pacíficamente.

El malestar de los médicos no es solo económico, sino también humano. Tras años lejos de Cuba, con el costo emocional de perder nacimientos de hijos, la muerte de familiares o enfrentar enfermedades como la malaria en zonas apartadas, muchos sienten que su sacrificio ha sido en vano.

“Violada, robada, decepcionada, así me siento”, confesó una doctora habanera que lleva más de cuatro años en Angola. Otro especialista cuestionó que “no vine a este país para comprar puré de tomate ni papel sanitario, vine a mejorar la economía de mi familia”.

GAESA, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, a través de Antex recibió entre 2013 y 2017 más de 1,000 millones de dólares desde Angola, de acuerdo con datos citados por el medio independiente El Toque.

Sin embargo, los médicos denuncian que sus ahorros terminan bloqueados en cuentas sin valor real, mientras en el mercado interno cubano proliferan comercios que solo aceptan dólares físicos.

Los galenos ya enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel, el pasado 14 de julio, mencionó CubaNet, denunciando el incumplimiento del contrato y exigiendo el pago en dólares en efectivo. Ante la falta de respuesta, ahora se preparan para dar un paso inédito con la demanda a Antex por incumplimiento.

“No queremos dinero virtual, solo aceptamos nuestros dólares”, resumió un médico de Santiago de Cuba en declaraciones a 14ymedio.

La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, sostuvo en diálogo con el periodista Mario J. Pentón hace unos días que el caso encaja en la definición de esclavitud moderna de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora a CubaNet le reafirmó que “ellos no comparten su salario de manera voluntaria, lo hacen porque están en una condición de pobreza. Es una forma de explotación”.

Con apenas 200 dólares entregados en kuanzas (moneda oficial angolana) para cubrir necesidades básicas en Angola y el resto retenido en Cuba, los médicos sienten que sus proyectos de vida están siendo destruidos.

“Son planes de familias enteras que ustedes están destruyendo”, advirtió una especialista en la reunión de Luanda. El sentimiento compartido entre los galenos es que el régimen no solo incumple su contrato, sino que también traiciona los sacrificios personales que ellos asumen en nombre de la llamada “cooperación médica”.

Con la demanda sobre la mesa, los médicos buscan no solo recuperar sus dólares, sino también hacer visible una realidad que hasta hoy muchos vivían en silencio.

