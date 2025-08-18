"Hacer compras ha pasado de ser una experiencia traumática a relajante": Así le ha cambiado la vida tras mudarse de EE.UU. a España

De sufrir en el súper en EE.UU. a disfrutar en España”: su historia arrasa en TikTok

La joven puertorriqueña @camilleenespana, quien recientemente se mudó de Estados Unidos a España, publicó un nuevo video en TikTok que ha generado miles de reacciones por su visión positiva sobre la experiencia de hacer la compra en Galicia, donde reside actualmente.

"Ven conmigo a hacer compras, lo cual se ha convertido en mi pasatiempo favorito", comienza diciendo Camille, que asegura haber visitado Mercadona unas 20 veces en su primer mes en el país. "Literalmente yo vivo aquí", comenta en tono entusiasta mientras recorre las góndolas del supermercado.

Entre sus productos imprescindibles menciona la tortilla española con cebolla, el poke bowl de salmón, los limbers de limón que le encantan a su esposo, la merluza de cabo que prefiere frita y sus donas de pistacho favoritas: "No puedo vivir sin ellas". Además, destaca la frescura de los alimentos y la calidad de los productos frescos como carnes, champiñones, mariscos y jamones. "Algo que he notado desde el primer momento en que cociné ha sido la frescura de las carnes, es algo que literalmente no puedo explicar", afirmó.

Camille también se refiere al cambio en su rutina diaria: "Durante los últimos meses que viví en Estados Unidos ir a hacer compras era algo que me pesaba, incluso cocinar era algo que yo ya no disfrutaba, pero estando aquí hacer compras ha pasado de ser una experiencia traumática a una experiencia relajante, positiva".

En su recorrido menciona que camina de regreso a casa con las bolsas cargadas, lo cual considera una forma de ejercicio: "Di más de 5 000 pasos y me gasté menos de $50, ¿qué más puedo pedir?", concluye.

El testimonio de @camilleenespana ha desatado una ola de comentarios en TikTok, la mayoría destacando aspectos positivos de la vida en España, especialmente en lo relacionado con la comida y el acceso a productos frescos y saludables.

“En mi casa la nevera siempre está llena”, comentó una usuaria, mientras otra afirmó: “Allí literalmente se come bien. Me retiraría en Granada o cualquier área del sur”. Alguien más señaló que “los precios excelentes y la variedad de productos sin azúcar o bajos en azúcar, orgánicos y para los veganos también hay muchísimas opciones”.

Sin embargo, también hubo algunas opiniones críticas. Un usuario escribió: “Mercadona es lo peor, cambia de supermercado”, mientras otra persona respondió: “Tu problema”.

Otros usuarios aprovecharon para hacer preguntas sobre el costo de vida, trabajo y vivienda en Galicia, como “¿Qué tal trabajo y renta en Galicia?” o “¿Cómo se mantienen allá, cuál es su trabajo?”, aunque la creadora no respondió directamente a estas inquietudes en el video.

Una reacción frecuente fue la nostalgia de quienes vivieron en España: “Llevo dos semanas en PR después de meses en España y ya extrañando el MERCADONA”, escribió una seguidora. Otra agregó: “Como extraño Mercadona”.

Este nuevo video complementa los testimonios anteriores compartidos por la misma creadora. En un video previo que se hizo viral en julio, @camilleenespana explicó por qué decidió dejar Estados Unidos: “Una vez oí que a Estados Unidos se va a hacer dinero y a España se va a vivir, y esa es precisamente mi intención, yo vine a España a vivir, a encontrar la alegría que perdí en el ajetreo, mientras perseguía el American dream”.

Más recientemente, en otro video publicado en agosto, detalló los gastos asociados al visado no lucrativo que utilizó para mudarse. Según dijo, el total por la aplicación fue de 1.479,57 dólares para dos personas, sin incluir pasajes ni seguro médico, que también pagó por adelantado: “Para mí con la compañía Sanitas (...) fueron 2.200, 2.300 por 2 personas con cobertura completa, cobertura de medicinas y plan dental”.

Con su estilo personal, cercano y transparente, @camilleenespana ha logrado conectar con miles de usuarios interesados en temas de migración, calidad de vida y adaptación en España, especialmente en Galicia, donde ahora reside.

