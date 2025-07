Madre hispana denuncia mensaje discriminatorio en vaso de Starbucks en Texas

Vídeos relacionados:

Una madre hispana denunció públicamente haber sido víctima de un acto discriminatorio en una cafetería Starbucks ubicada dentro de una tienda Target en Irving, Texas, luego de recibir su pedido con un mensaje ofensivo escrito en la tapa del vaso.

Blanca López, inmigrante y madre de dos hijas, acudió el pasado 23 de junio al establecimiento, donde sus hijas decidieron invitarla a un latte de horchata como celebración por el fin del curso escolar. Sin embargo, lo que debía ser un momento especial en familia terminó en indignación, cuando una de las niñas notó una frase escrita a mano en la tapa del café: “What do you call a sick eagle? Illegal.” (¿Cómo se llama un águila enferma? Ilegal).

La frase, que juega con la rima en inglés entre eagle (águila) e illegal (ilegal), fue interpretada por López como un irrespeto a su origen. “Para mí, es ofensivo”, declaró a CBS News Texas. “¿Se supone que debo reírme? ¿O qué quieren que haga?”, añadió visiblemente afectada.

La madre aseguró que mostró el vaso de inmediato a una gerente de la tienda, quien se disculpó y prometió hablar con el equipo. López conservó el vaso como prueba y expresó que sigue esperando una respuesta formal de la empresa, según declaró en entrevista con CBS News Texas.

“¿Por qué me llaman así? ¿Cómo saben si tengo o no papeles? ¿Por qué escribió eso?”, se preguntó López, visiblemente afectada por la carga simbólica de la palabra “illegal”, en un contexto donde personas cercanas a ella han enfrentado deportaciones recientes.

El hecho generó indignación en la comunidad hispana de Irving, y motivó la convocatoria de una protesta frente al local por parte del activista Carlos Quintanilla, de la organización Acción América. “No es solo inapropiado, es perturbador”, afirmó. “Especialmente ahora, cuando desde muchos medios se vincula lo ilegal con lo criminal”.

Lo más leído hoy:

Tanto Starbucks como Target emitieron comunicados en los que aseguran estar investigando el incidente. “Queremos que todas las personas en nuestras tiendas sean tratadas con cortesía y respeto; nos disculpamos y estamos abordando el caso”, expresó Target. Starbucks, por su parte, reiteró que mantiene una política de cero tolerancia hacia conductas discriminatorias.

El caso ocurre en un contexto de tensión migratoria en Estados Unidos, con comunidades inmigrantes particularmente sensibles ante mensajes que perciben como hostiles o excluyentes.

Blanca López insiste en que una disculpa no basta. “Yo soy inmigrante, y por eso me ofendí. No tienen por qué llamarme así”, concluyó.