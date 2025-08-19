Hialeah se prepara para subidón del precio del agua

Vídeos relacionados:

La ciudad de Hialeah, una de las más densamente pobladas del sur de Florida, se prepara para un nuevo aumento en el costo del agua potable y el servicio de alcantarillado.

A partir del próximo año fiscal -que comienza en octubre- los residentes verán un incremento de entre un 15 % y un 17 % en sus facturas mensuales, según informó la prensa local.

La noticia llega en un momento políticamente delicado: una alcaldía interina, elecciones municipales en el horizonte y un creciente descontento ciudadano por lo que ya consideran tarifas excesivas.

Una medida impopular en un contexto electoral

El anuncio oficial se dio durante una sesión reciente del Concejo Municipal de Hialeah, marcada por un ambiente de fuerte tensión política.

Allí, la directora financiera Ruth Ruby explicó que el incremento responde a un ajuste tarifario impuesto por el condado de Miami-Dade, necesario para cubrir los costos operativos del sistema local de agua y alcantarillado.

La discusión se produjo en respuesta a una pregunta del concejal Bryan Tundidor sobre el presupuesto para el próximo año fiscal.

El debate no tardó en escalar, involucrando a varios miembros del Concejo y a la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves, quien asumió el cargo en abril.

En su momento, García-Roves había señalado que “el agua es una de las prioridades más grandes. A ver de qué forma se puede ayudar a los residentes para que el agua le baje”, según citó Telemundo 51.

Sin embargo, con el aumento ya confirmado, la presión política sobre su gestión se intensifica.

La alcaldesa convocó una conferencia de prensa para este miércoles, en la que se espera ofrezca detalles sobre el impacto del alza y las posibles medidas de alivio para la población.

Además, el Concejo Municipal ha programado una discusión ampliada sobre el tema para la segunda semana de septiembre.

Controversia por el crédito ante fugas de agua

Más allá del aumento, otro punto sensible abordado en la sesión fue la política de créditos por facturas elevadas a causa de fugas de agua.

La concejala Melinda de la Vega propuso modificar el criterio vigente, que exige que la factura por fuga sea cuatro veces superior al consumo promedio mensual, para reducirlo a solo dos veces el monto habitual.

De la Vega argumentó que hay residentes con facturas muy elevadas que no pueden acceder a la ayuda.

“Hay residentes con facturas de 1.700 dólares que aun así no califican para ayuda”, expresó durante el debate, según detalló Diario Las Américas.

La funcionaria explicó que intentó gestionar apoyo para un vecino cuya factura, provocada por una avería en el sistema de plomería, no alcanzó el umbral exigido por la ciudad para recibir el crédito.

La propuesta no fue bien recibida por la alcaldesa García-Roves, quien defendió la norma actual y la comparó con la política del condado: “En el condado, este crédito se otorga una sola vez en la vida; aquí lo hacemos más de una vez, y por eso fijamos el límite en cuatro veces”.

A pedido del concejal Carl Zogby, el Concejo decidió posponer la discusión sobre una posible reforma hasta recibir el criterio técnico del director del Departamento de Agua y Alcantarillado.

¿Cómo funciona el crédito por fuga de agua?

Actualmente, los residentes de Hialeah pueden solicitar un crédito si sufren una fuga doméstica que eleve su factura a cuatro veces el consumo promedio mensual.

La propuesta de De la Vega busca flexibilizar ese criterio y permitir que se otorgue ayuda a partir del doble del consumo habitual, para ampliar el acceso al beneficio.

La concejala insistió en que el caso del residente con una factura de 1,700 dólares, que no recibió el crédito por no alcanzar el umbral, ilustra una situación “injusta que debe corregirse”.