Quejas por notable aumento de basura en algunas zonas de Hialeah

Nelson García, residente en Hialeah, en el condado de Miami-Dade, ha denunciado públicamente el vertido ilegal de basura en algunas zonas de la ciudad, cansado de la acumulación de desechos y de la inacción de las autoridades locales.

García grabó un video mostrando el deterioro de su comunidad y lo compartió en su cuenta de Instagram. La denuncia se viralizó rápidamente en esa red social, generando una ola de comentarios de apoyo y preocupación.

La repercusión llegó hasta el canal Local 10 News, medio que documentó de primera mano la situación que vive esta ciudad del condado Miami-Dade.

“Se ha convertido en la nueva norma. La gente simplemente viene, tira lo que tiene y se va. Es repugnante, es inaceptable”, denunció García.

Desde electrodomésticos y muebles hasta desechos de construcción, todo termina acumulado a los costados de vías poco transitadas.

El joven le mostró a Local 10 el desastre con sus propios ojos y llevó al periodista Louis Aguirre a un "safari de basura" por la zona.

“Esta es mi comunidad”, insistió.

“Quiero que todos vean lo que está pasando, y tenemos que hacerles saber a quienes lo hacen que es inaceptable”, añadió.

Un vertedero clandestino en expansión

El foco principal del problema se encuentra en los alrededores de la Northwest 107th Avenue y West 108th Street, en el límite entre Hialeah y Hialeah Gardens.

Se trata de una zona industrial, bordeada de almacenes y densa vegetación que oscurece el área durante la noche, convirtiéndola en un sitio propicio para el vertido ilegal.

“Todo el mundo conoce esta zona”, explicó García.

“Simplemente vienen y se deshacen [de los desechos], quién sabe, a las 2, 3 ó 4 de la mañana, cuando no hay nadie, y es un caos total”.

Pero el problema no se limita a un punto específico. Toda la Avenida 107, desde la Calle 154 del Noroeste hasta la Terraza 114 del Oeste, muestra signos del mismo abandono.

En plena vía pública puede encontrarse una irónica señal que reza: “Advertencia: No tirar basura, los infractores serán procesados”.

Un cartel que, para los vecinos, se ha convertido en una burla ante la falta de consecuencias.

“No hay rendición de cuentas ni consecuencias reales”, lamentó García.

¿Dónde están las autoridades?

La indignación de los residentes es comprensible, pero ¿qué dicen las autoridades?

Según informó el citado medio, autoridades de Hialeah han declarado estar “al tanto del problema” y aseguraron estar trabajando para combatirlo mediante un aumento en el patrullaje policial y la identificación de los horarios más frecuentes de vertido.

La oficina de la alcaldesa Jacqueline García-Roves aseguró en una declaración que han “intensificado los esfuerzos para combatir el vertido ilegal de basura en espacios públicos”, y que se han ejecutado operaciones de limpieza de manera reiterada.

Además, anunciaron que se trabaja en coordinación con el condado Miami-Dade en un plan de acción conjunto para erradicar el problema.

Desde el Departamento de Policía de Hialeah también emitieron una declaración reconociendo que “estas zonas, a menudo oscuras y con poco tráfico, especialmente de noche, lamentablemente están siendo explotadas”.

Aseguraron estar colaborando con la Unidad de Delitos Ambientales de la Oficina del Sheriff del condado, que ha realizado múltiples arrestos.

El sargento Christopher García, de la Unidad de Delitos Ambientales, lo resumió con crudeza: “Conozco muy bien esta zona. Hemos arrestado con facilidad, diría que a más de 100 personas en los últimos cinco años, con facilidad”.

A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste.

¿Por qué? “No podemos atraparlos a todos”, reconoció el sargento. “No podemos estar allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. (La ciudad de Hialeah) nos preguntó: '¿Qué podemos hacer?'. Y les dijimos: escuchen, lo más importante es limpiarlo. Tienen que limpiar toda esta área”.

Según García, la clave está en cortar de raíz el ambiente permisivo: “Esta basura se vuelve basura. Si la dejas ahí, la gente pensará que está bien”.

La limpieza como prioridad… y como deuda

Dado que la mayoría de los terrenos afectados son propiedad pública, la responsabilidad de su limpieza recae en el gobierno local.

Sin embargo, la tarea no es ni fácil ni barata: la remoción de toneladas de basura costará miles de dólares a la ciudad.

El reclamo de García no es solo un grito de frustración, sino una invitación a la acción.

“Nosotros, los de Hialeah, sabemos más. Somos mejores que esto. Hialeah es una ciudad hermosa. Tenemos que preservarla. Tenemos que mantenerla limpia y tenemos que hacer cumplir las normas”.

¿Cómo denunciar el vertido ilegal?

Las autoridades invitan a la ciudadanía a participar activamente en la denuncia de estos actos.

Las quejas ambientales pueden presentarse ante la División de Gestión de Recursos Ambientales llamando al 305-372-6955 (disponible 24/7), enviando un correo electrónico a environmentalcomplaints@miamidade.gov, o a través del portal de denuncias en línea del condado de Miami-Dade.