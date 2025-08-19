¡Nuevo récord! Sube el dólar en Cuba y supera máximo histórico de 400 pesos

El dólar estadounidense superó este martes la barrera psicológica de los 400 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, alcanzando un nuevo récord histórico que confirma la tendencia alcista de las últimas semanas y la creciente depreciación de la moneda nacional, con la que el Estado paga a millones de sus trabajadores.

De acuerdo con la tasa de referencia de elTOQUE, consultada por CiberCuba, la divisa estadounidense se cotiza hoy a 402 CUP, tras un mes de incrementos sostenidos que consolidan al billete verde como la moneda más demandada en la isla.

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 402 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Un mes de subidas constantes

A mediados de julio, el dólar rondaba los 387 pesos, y cerró ese mes en torno a los 390 CUP. Desde entonces, el valor no ha dejado de crecer: el 31 de julio alcanzó los 395 CUP, ocho días más tarde subía a 397, el 12 de agosto alcanzaba su máximo histórico de 400 pesos, y finalmente este 19 de agosto rompió la marca de los 400 pesos.

Evolución de la tasa de cambio

En apenas cuatro semanas, la moneda estadounidense se apreció más de 15 CUP, lo que refleja tanto la pérdida de confianza en la moneda nacional como la preferencia por el efectivo en divisas extranjeras para operaciones comerciales y de ahorro.

Euro y MLC: caminos distintos

El euro siguió una trayectoria similar, pasando de 436 CUP a finales de julio hasta los 450 actuales, otro máximo histórico alcanzado a mediados de agosto, que refuerza el atractivo de la moneda europea en un contexto de inestabilidad financiera.

La Moneda Libremente Convertible (MLC), en cambio, experimentó un desplome notable: de 225 CUP en julio cayó a 200 CUP en los últimos días, confirmando la falta de confianza en ese soporte digital creado por el gobierno de Miguel Díaz-Canel como parte del desastroso “ordenamiento económico y monetario” del régimen cubano.

Una brecha cada vez mayor

La disparidad entre las principales divisas resalta la fragilidad del sistema cambiario cubano. Mientras el dólar y el euro siguen fortaleciéndose, el peso se hunde y la MLC se devalúa con rapidez, ampliando la brecha entre el mercado oficial y el informal, y pauperizando aún más los salarios de los trabajadores cubanos.

Para muchos cubanos, esta escalada significa un encarecimiento inmediato de productos y servicios, en particular de los alimentos y bienes importados, que se calculan en base al dólar.

Con la divisa por encima de los 400 CUP, la presión inflacionaria sobre los hogares es cada vez más fuerte y no se vislumbran señales de estabilización en el corto plazo.