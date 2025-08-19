Nuevo ministro de la 'continuidad': Díaz-Canel pone a Jesús Otamendiz al frente de Trabajo y Seguridad Social

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel designó este lunes a Jesús Otamendiz Campos como nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en sustitución de Marta Elena Feitó Cabrera, quien renunció el mes pasado tras la polémica generada por sus declaraciones sobre la pobreza y la indigencia en la isla.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Estado, a propuesta del líder del gobierno de la “continuidad” y con la aprobación previa del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), según informaron medios oficialistas.

Otamendiz, de 50 años, se desempeñaba hasta ahora como vicegobernador de La Habana, cargo que ocupaba desde 2023. Licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Pedagógicas, también cursó estudios de Administración Pública y ha transitado por diferentes responsabilidades políticas y administrativas desde sus inicios como instructor de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio Cerro.

En 2005 fue promovido a jefe del Departamento de Organización del Comité Provincial de la UJC en La Habana, y en 2008 pasó a dirigir el Programa de Trabajadores Sociales en la capital. Desde entonces, su carrera ha estado vinculada directamente al MTSS, donde ocupó cargos como director de Formación y Desarrollo, director de Empleo y viceministro.

En 2021 fue nombrado viceministro primero y más tarde promovido a vicegobernador de la capital, manteniéndose como “reserva inmediata” para la dirección del ministerio. Su designación se produce en un momento especialmente sensible para la institución, tras la crisis política provocada por las declaraciones de Feitó Cabrera.

La exministra abandonó el cargo el pasado 15 de julio, después de afirmar en sede parlamentaria que en Cuba “no existen mendigos” y que las personas en situación de calle eran “borrachos” o “personas disfrazadas de mendigos para buscar dinero fácil”. Sus palabras fueron recibidas con un amplio rechazo ciudadano, que forzó su renuncia.

Aunque sin mencionar directamente a Feitó Cabrera, Díaz-Canel criticó días después la falta de sensibilidad de algunos dirigentes: “Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, con prepotencia, desconectado de las realidades que vive nuestro pueblo”.

Con el nombramiento de Otamendiz Campos, el gobierno intenta restablecer la credibilidad del MTSS, una cartera clave en medio de la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país, marcada por la inflación, el desempleo y el aumento de la pobreza.

El nuevo ministro hereda, además, el reto de gestionar un escenario laboral deteriorado, con miles de cubanos emigrando y una creciente precarización en los sectores estatal y privado.

El gobierno de la “continuidad” ha presentado a Otamendiz como un cuadro “con resultados positivos” y “capacidad de liderazgo”, aunque persisten dudas entre la ciudadanía sobre la posibilidad real de cambios en las políticas sociales y laborales del régimen.