Gobierno actualiza sobre tensa situación sanitaria en localidad de Matanzas

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó este miércoles que actualmente hay transmisión activa de chikungunya en el municipio de Perico, Matanzas, donde persisten elevados niveles de infestación de mosquitos, situación que mantiene en alerta a la población.

Según informó el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología, en la zona se han reportado casos de chikungunya sin fallecidos ni pacientes graves, según trascendió en su intervención para el oficialista Canal Caribe.

No obstante, dijo que los síntomas —fuertes dolores articulares— afectan notablemente la calidad de vida de los enfermos.

"Se sigue trabajando, no está resuelto. Hay todavía casos en el Consejo Popular España Republicana. Lo que quedan son casos aislados. Y bueno, en el municipio también hay casos, en lo cual se viene trabajando en estos momentos", aseguró.

Además del chikungunya, las autoridades confirmaron circulación del virus Oropouche en 11 provincias y 24 municipios del país.

"Está un poco más extendido que el dengue, aunque dengue hay en muchos lugares, pero estamos hablando de transmisión", agregó.

Aunque en este caso no se han registrado pacientes graves ni críticos, el régimen reiteró la necesidad de reforzar el saneamiento ambiental y la eliminación de criaderos.

Paralelamente, el dengue presenta mayor complejidad, con tres casos graves y un paciente crítico hospitalizados en terapia intensiva.

El especialista reconoció el esfuerzo de las brigadas de fumigación y control vectorial en Matanzas, pero advirtió que la transmisión continúa activa y requiere la cooperación ciudadana.

“El mosquito Aedes aegypti puede reproducirse en algo tan pequeño como una chapita de botella. Con el calor y las lluvias actuales, la situación se agrava”, señaló.

La actualización sanitaria ocurre en medio de crecientes denuncias ciudadanas sobre la falta de recursos médicos y la vulnerabilidad de comunidades enteras ante estas enfermedades transmitidas por mosquitos, que han dejado en evidencia la fragilidad del sistema de salud cubano.

El chikungunya es una arbovirosis endémica en las Américas, y aunque no suele ser mortal, puede provocar molestias prolongadas como dolores articulares crónicos.

Según datos médicos, el 98% de los casos se manejan de forma ambulatoria, y la infección genera inmunidad de por vida contra ese virus en particular.

Residentes del poblado donde la transmisión sigue activa, denunciaron que más del 70% de la población presenta fiebre, vómitos y una fuerte debilidad, sin acceso a medicamentos ni atención médica.

Ante la confirmación del brote en julio, las autoridades locales activaron un plan de contingencia que incluye fumigación y control vectorial, aplicación de larvicidas en depósitos de agua, y acciones intensivas de saneamiento ambiental. También se realiza una búsqueda activa casa por casa de casos febriles y evaluaciones médicas domiciliarias y hospitalarias según el riesgo clínico.

