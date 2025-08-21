Familia cubana vive pesadilla: Padre podría ser deportado antes de cirugía de corazón de su hija

Una familia cubana residente en Orlando, Florida, vive momentos de angustia después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenara la salida del país de Deivy Alemán Oropesa, padre de una niña estadounidense de dos años que necesita una cirugía cardíaca.

Según relató Yisel Miguel Sarduy, esposa del afectado, al periodista Eduardo "Yusnaby" Rodríguez para Telemundo 51, la decisión amenaza con separar la familia justo cuando su hija, que ya ha sido sometida a dos operaciones a corazón abierto, enfrentará otra intervención.

Alemán asegura haber vivido en Estados Unidos durante siete años, trabajando, pagando impuestos y sin antecedentes penales.

Cada año asistía a sus citas migratorias, hasta que en la de esta semana fue notificado de su deportación, recibió un grillete electrónico y un plazo de 14 días para abandonar el país voluntariamente o enfrentar la detención, según relató el reportero de Telemundo 51.

“Mi temor más grande es mi hija. No quiero que ella pase otra cirugía sin mí. Yo solo pido que me dejen estar aquí, trabajando y cuidando de mi familia”, expresó Alemán a Eduardo Rodríguez.

La abogada de inmigración Rosaly Chaviano explicó al citado medio que Alemán recibió un formulario I-220B, una orden de supervisión aplicada a personas con orden final de deportación.

Aunque su matrimonio con una ciudadana estadounidense y la delicada salud de su hija son factores que podrían ayudar en un proceso judicial, bajo la actual administración “los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta”.

La familia asegura que no busca asistencia económica, sino la posibilidad de que Alemán permanezca en Estados Unidos mientras la niña recibe su tratamiento.

Han presentado cartas de cardiólogos y pediatras que respaldan la urgencia médica y piden la intervención de congresistas o senadores antes de que venza el plazo de dos semanas.

Regresar a Cuba, advierten, no es una opción: las condiciones del sistema sanitario y la falta de recursos pondrían en riesgo la vida de la menor.

En varios videos de redes sociales Yisel Miguel Sarduy ha apelado a la solidaridad de los cubanos y ha pedido que su llamado llegue a los congresistas cubanoamericanos o a quien pueda intervenir por su esposo.

"Mi niña es una niña que necesita sus dos padres juntos, pues tiene que yo estar con ella, cuidándola, y mi esposo trabajando para poder sostener esta familia. Y por favor, es lo único que les pido, con sus ojos, estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Yo soy ciudadana americana, ya yo le puse una petición a mi esposo, pero en estos momentos, creo que eso no tiene nada que ver, necesito que me ayuden, por favor, que mi voz se escuche, y muchas gracias", imploró la mujer desde sus redes sociales.

Los migrantes cubanos están siendo detenidos por ICE en EE.UU. en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias, que priorizan la deportación de personas con órdenes finales de expulsión.

Incluso aquellos sin antecedentes penales y con procesos legales activos están siendo arrestados. Esto ha generado preocupación y temor entre la comunidad migrante, ya que muchos de estos arrestos se producen durante citas migratorias rutinarias.

También trascendió este miércoles el caso de otra madre cubana que denunció, entre lágrimas, la detención de su esposo por agentes de ICE en Estados Unidos.

El arrestado es Rainier Rodríguez Delgado, quien recibió una orden de deportación tras cruzar la frontera sur del país.

Su esposa asegura que ella y la hija en común de la pareja viven momentos de gran angustia tras lo ocurrido este lunes.

Las deportaciones tienen un impacto devastador en las familias cubanas, pues separan a padres de sus hijos y dejando a familias sin su principal sostén económico.

El trauma emocional y psicológico es significativo, especialmente para los niños, que ven a sus padres ser detenidos y expulsados del país.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de migrantes cubanos en EE.UU.