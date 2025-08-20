Esposa de cubano detenido por ICE suplica que no lo deporten a la isla

Una madre cubana denunció, entre lágrimas, la detención de su esposo por agentes de ICE en Estados Unidos. El arrestado es Rainier Rodríguez Delgado, quien recibió una orden de deportación tras cruzar la frontera sur del país.

Su esposa asegura que ella y la hija en común de la pareja viven momentos de gran angustia tras lo ocurrido este lunes.

En un video difundido en redes por el periodista Mario J. Pentón, la mujer apareció junto a su hija pequeña e indicó que el padre de la menor enfrenta una deportación inminente a pesar de tener un proceso abierto para regularizar su estatus migratorio.

La mujer sostuvo que su pareja lleva años esperando una resolución en su trámite, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

“Cumple con todos los requisitos para su ajuste, pero se ha demorado mucho tiempo. Lo tienen preso injustamente”, afirma en la grabación.

Según explica, su abogado ya había presentado una apelación para reabrir el caso, pese a que existía una orden previa de deportación.

“Él está haciendo todas las cosas bien, declarando sus taxes. No tiene ni una multa de tráfico”, insistió la cubana, al tiempo que describió a su pareja como un padre responsable y sostén económico del hogar.

“Él es 'el todo' de mi hija, mi sustento, me ayuda con la niña. La niña pregunta por su papá [...] Separarlos sería un trauma porque ella estaba adaptada a su papá. Que nos ayuden”, concluyó, visiblemente angustiada.

El caso generó una oleada de comentarios en Facebook, donde el video se ha compartido ampliamente.

Como es usual en estos casos, el debate en redes mostró no solo la división entre quienes apelan a la compasión y quienes ponen por delante la legalidad estricta, sino también el trasfondo político que inevitablemente aflora cada vez que se habla de deportaciones hacia Cuba.

La mayoría de las reacciones expresaron empatía y respaldo a la familia:

-Mensajes de apoyo y fe: “Dios quiera y no lo deporten”, “Que Dios lo proteja y pueda quedarse con su hija”, “No separen esa familia, es muy injusto”.

-Llamados de auxilio: “Por favor, ayúdenla”, “Cuba está muy mala para deportar a nadie”, “Tengan fe, todo se resolverá”.

-Testimonios similares: “Estoy pasando por lo mismo con mis hijos”, “Ojalá tengan suerte, es muy duro”.

No obstante, también aparecieron posturas críticas que en algunos casos llegaron a rozar la crueldad:

-Señalamientos legales: “La orden de deportación no se borra del sistema”, “Es triste, pero es la ley”.

-Comentarios duros o insensibles: “Ya olvídate de eso y búscate otro marido”, “No es el único en esa situación”.

Observaciones políticas: “Mientras exista dictadura en Cuba, estos casos seguirán ocurriendo”, “La deportación es parte de cómo se cumplen las leyes aquí”.

Una historia que refleja a miles

Más allá de este caso puntual, la denuncia de esta madre cubana refleja la incertidumbre de miles de familias ahora mismo en Estados Unidos que viven en un limbo migratorio.

En esta ocasión, la súplica no es solo por un hombre detenido, sino por la estabilidad de una niña que, como repite su madre, necesita crecer junto a su padre.

La petición final del video resume todo el drama de una familia que se aferra a la esperanza: “Que nos ayuden”.

