Cubano que estuvo detenido en Alligator Alcatraz suspende huelga de hambre tras 17 días

El migrante cubano Pedro Lorenzo Concepción puso fin a la huelga de hambre que mantenía desde hace 17 días, luego de que autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le aseguraran que su nombre no figura en la lista de personas “deportables”.
La información fue confirmada por el propio Concepción en una videollamada con El País, medio que reveló el desenlace de la protesta.
Concepción, de 44 años, se encontraba debilitado y apenas podía caminar cuando decidió volver a ingerir alimentos la noche del viernes, en el centro de detención de Krome, Florida, a donde fue trasladado tras iniciar la protesta en el polémico centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz.
Su primera comida, contó, fue arroz, pescado y maíz; el sábado desayunó cereal. “Me lo he comido, con trabajo”, dijo al diario español.
El cubano había iniciado la huelga el 22 de julio para exigir claridad sobre su situación migratoria y denunciar las condiciones de reclusión en Alligator Alcatraz, una instalación rodeada de denuncias por hacinamiento, falta de atención médica, mala alimentación y ausencia de privacidad.
“Ya yo no soy dueño de mi vida en la calle, el ICE me recoge cuando quiera… Como ya mi vida no me pertenece a mí, les toca a ellos decidir si yo vivo o si yo muero”, declaró antes a El País.
Durante su protesta, fue hospitalizado por su debilitado estado de salud y necesitó una silla de ruedas para desplazarse.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó inicialmente la existencia de la huelga de hambre, calificando los reportes como “acusaciones inexactas y sin fundamento”.
Sin embargo, tras la cobertura mediática y el traslado de Concepción a Krome, ICE reconoció su protesta y le comunicó que no será deportado.
Residente en Estados Unidos desde 2014, Concepción perdió su estatus de residente permanente tras cumplir condena por delitos relacionados con drogas y fraude con tarjetas de crédito.
Aunque ya pagó su deuda con la justicia, ha enfrentado detenciones recurrentes por parte de ICE. Su esposa, Daimarys Hernández, teme que cualquier cambio en su estatus pueda separarlos a él y a sus dos hijos.
“Si cometiste un error, y pagaste por él, ¿por qué al cabo de los años eso te sigue persiguiendo?”, se preguntó Hernández en declaraciones previas.
Un centro bajo la lupa
Inaugurado en julio de 2025 en un antiguo aeropuerto de los Everglades, Alligator Alcatraz ha sido señalado por activistas y organizaciones de derechos humanos como un “campo de concentración” para migrantes. Con capacidad para 2,000 detenidos, que se ampliará a 4,000, ha sido escenario de protestas, demandas judiciales y denuncias por condiciones inhumanas.
Mientras Pedro Lorenzo Concepción recupera fuerzas, su caso se convierte en símbolo de la tensión entre la política migratoria estadounidense y los derechos humanos de los detenidos, especialmente de los cubanos que viven con la sombra constante de una posible deportación.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Pedro Lorenzo Concepción y el centro de detención Alligator Alcatraz
¿Por qué Pedro Lorenzo Concepción inició una huelga de hambre?
Pedro Lorenzo Concepción inició una huelga de hambre para exigir claridad sobre su situación migratoria y denunciar las condiciones de reclusión en el centro de detención Alligator Alcatraz. Durante su protesta, destacó la falta de privacidad, la mala alimentación y la atención médica deficiente como principales problemas. Además, expresó su desesperación por la incertidumbre de su futuro y el temor constante de ser deportado.
¿Cuál es el estado actual de Pedro Lorenzo Concepción tras la huelga de hambre?
Pedro Lorenzo Concepción suspendió su huelga de hambre tras 17 días, después de que las autoridades le aseguraran que no está en la lista de personas deportables. Aunque se encontraba debilitado al terminar la huelga, ha comenzado a ingerir alimentos y se encuentra en el centro de detención de Krome, Florida, donde continúa recuperándose.
¿Qué denuncias existen sobre el centro de detención Alligator Alcatraz?
El centro de detención Alligator Alcatraz ha sido objeto de serias denuncias por condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento, mala alimentación, falta de atención médica y privacidad, y condiciones de vida degradantes. Activistas y organizaciones de derechos humanos han comparado el centro con un "campo de concentración" y han exigido una revisión de las prácticas y políticas migratorias allí implementadas.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de EE.UU. ante las huelgas de hambre en Alligator Alcatraz?
El gobierno de EE.UU. inicialmente negó la existencia de huelgas de hambre en Alligator Alcatraz, calificando los reportes como "acusaciones inexactas y sin fundamento". Sin embargo, ante la presión mediática y las evidencias presentadas, reconocieron la protesta de Pedro Lorenzo Concepción. Las autoridades han sido criticadas por su falta de transparencia y respuesta adecuada a las condiciones denunciadas en el centro.
