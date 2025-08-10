Cubano que estuvo detenido en Alligator Alcatraz suspende huelga de hambre tras 17 días

Vídeos relacionados:

El migrante cubano Pedro Lorenzo Concepción puso fin a la huelga de hambre que mantenía desde hace 17 días, luego de que autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le aseguraran que su nombre no figura en la lista de personas “deportables”.

La información fue confirmada por el propio Concepción en una videollamada con El País, medio que reveló el desenlace de la protesta.

Concepción, de 44 años, se encontraba debilitado y apenas podía caminar cuando decidió volver a ingerir alimentos la noche del viernes, en el centro de detención de Krome, Florida, a donde fue trasladado tras iniciar la protesta en el polémico centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz.

Su primera comida, contó, fue arroz, pescado y maíz; el sábado desayunó cereal. “Me lo he comido, con trabajo”, dijo al diario español.

El cubano había iniciado la huelga el 22 de julio para exigir claridad sobre su situación migratoria y denunciar las condiciones de reclusión en Alligator Alcatraz, una instalación rodeada de denuncias por hacinamiento, falta de atención médica, mala alimentación y ausencia de privacidad.

“Ya yo no soy dueño de mi vida en la calle, el ICE me recoge cuando quiera… Como ya mi vida no me pertenece a mí, les toca a ellos decidir si yo vivo o si yo muero”, declaró antes a El País.

Lo más leído hoy:

Durante su protesta, fue hospitalizado por su debilitado estado de salud y necesitó una silla de ruedas para desplazarse.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó inicialmente la existencia de la huelga de hambre, calificando los reportes como “acusaciones inexactas y sin fundamento”.

Sin embargo, tras la cobertura mediática y el traslado de Concepción a Krome, ICE reconoció su protesta y le comunicó que no será deportado.

Residente en Estados Unidos desde 2014, Concepción perdió su estatus de residente permanente tras cumplir condena por delitos relacionados con drogas y fraude con tarjetas de crédito.

Aunque ya pagó su deuda con la justicia, ha enfrentado detenciones recurrentes por parte de ICE. Su esposa, Daimarys Hernández, teme que cualquier cambio en su estatus pueda separarlos a él y a sus dos hijos.

“Si cometiste un error, y pagaste por él, ¿por qué al cabo de los años eso te sigue persiguiendo?”, se preguntó Hernández en declaraciones previas.

Un centro bajo la lupa

Inaugurado en julio de 2025 en un antiguo aeropuerto de los Everglades, Alligator Alcatraz ha sido señalado por activistas y organizaciones de derechos humanos como un “campo de concentración” para migrantes. Con capacidad para 2,000 detenidos, que se ampliará a 4,000, ha sido escenario de protestas, demandas judiciales y denuncias por condiciones inhumanas.

Mientras Pedro Lorenzo Concepción recupera fuerzas, su caso se convierte en símbolo de la tensión entre la política migratoria estadounidense y los derechos humanos de los detenidos, especialmente de los cubanos que viven con la sombra constante de una posible deportación.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Pedro Lorenzo Concepción y el centro de detención Alligator Alcatraz