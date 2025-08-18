Juez decidirá si centro de detención en Florida violó derechos de migrantes al negarles acceso legal

Vídeos relacionados:
Un juez federal en Miami evaluaría este lunes si las condiciones en el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, en el sur de Florida, constituyen una violación de derechos al restringir el acceso legal de los detenidos.
Según la agencia AP, el caso forma parte de una demanda presentada por abogados de derechos civiles, quienes aseguran que los migrantes retenidos en la instalación no han tenido reuniones privadas con sus representantes legales, como exige la ley.
También denuncian que oficiales presionan a los detenidos para firmar órdenes de deportación voluntaria antes de hablar con un abogado.
Los demandantes solicitan al juez Rodolfo Ruiz que ordene una medida cautelar para garantizar el acceso legal y que además determine qué tribunal de inmigración tiene jurisdicción sobre el campamento.
En repetidas ocasiones, audiencias de estos migrantes han sido canceladas por jueces que alegan no tener competencia, lo que deja a los detenidos en un limbo jurídico.
La defensa de los migrantes sostiene que algunos han sido deportados sin que existiera orden final de expulsión, lo que califican como una práctica inconstitucional, subrayó AP.
El expediente judicial recoge incluso casos en los que se habría manipulado a personas con discapacidad para que firmaran documentos sin comprender sus consecuencias.
El centro, construido en una pista aislada en los Everglades, ha sido objeto de controversia desde su apertura en julio.
Las autoridades estadounidenses lo justifican como parte de un plan para reforzar la lucha contra el narcotráfico y aumentar la capacidad de detención de inmigrantes.
Sin embargo, activistas y abogados sostienen que se trata de un montaje político que vulnera derechos básicos.
La audiencia de este lunes se centraría también en una disputa sobre la jurisdicción: mientras el gobierno sostiene que el caso corresponde al distrito medio de Florida, los demandantes insisten en que debe permanecer en el distrito sur, dado que el terreno pertenece al condado de Miami-Dade.
El juez Ruiz adelantó que antes de decidir sobre medidas cautelares escuchará a ambas partes sobre la cuestión de jurisdicción, aunque prometió una decisión rápida.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida
¿Qué derechos de los migrantes se están violando en el centro de detención "Alligator Alcatraz"?
Se acusa al centro de violar los derechos básicos de los migrantes, incluyendo la falta de acceso a asesoría legal, detenciones sin cargos formales y condiciones de vida inhumanas. Los abogados de derechos civiles han denunciado que los detenidos no han tenido reuniones privadas con sus representantes legales, como exige la ley, y que incluso se ha presionado a los migrantes para firmar órdenes de deportación voluntaria sin la debida asesoría.
¿Por qué es controvertido el centro de detención "Alligator Alcatraz"?
El centro de detención "Alligator Alcatraz" ha sido objeto de controversia debido a las acusaciones de violaciones de derechos humanos y ambientales. Las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian condiciones inhumanas, mientras que grupos ambientalistas critican que la construcción del centro viola leyes ambientales y afecta a los humedales de los Everglades. Además, la legalidad del centro ha sido cuestionada por operar sin una clara jurisdicción judicial.
¿Cuál es la situación legal actual del centro de detención "Alligator Alcatraz"?
Actualmente, el centro de detención enfrenta múltiples demandas legales que incluyen acusaciones de violaciones de derechos constitucionales y ambientales. Un juez federal está evaluando si se deben tomar medidas cautelares para garantizar el acceso legal a los detenidos y determinar la jurisdicción adecuada para el caso. Además, una jueza ha ordenado la suspensión temporal de las obras de construcción debido a posibles violaciones de leyes ambientales.
¿Qué impacto ambiental tiene el centro de detención "Alligator Alcatraz"?
El centro de detención "Alligator Alcatraz" ha sido criticado por su impacto negativo en el ecosistema de los Everglades. La construcción del centro, realizada sin una evaluación de impacto ambiental, ha provocado la preocupación de grupos ambientalistas que alertan sobre el daño a humedales protegidos y la amenaza a especies vulnerables en la región. Estas preocupaciones han llevado a demandas legales que buscan detener las operaciones del centro.
