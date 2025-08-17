Rechazan intento de Trump de acabar con protección a niños migrantes detenidos

Vídeos relacionados:

Una jueza federal en Estados Unidos rechazó este viernes la petición de la administración de Donald Trump para poner fin al Acuerdo Flores, el pacto que desde 1997 regula la detención de menores migrantes y establece condiciones mínimas para su custodia.

La información fue reportada por la agencia Associated Press (AP), que indicó que la decisión estuvo a cargo de la magistrada Dolly Gee, del distrito de Los Ángeles.

La jueza recordó que este no es el primer intento del gobierno por terminar el acuerdo, al señalar que ya en 2019, bajo la primera administración Trump, se había buscado lo mismo sin éxito.

“No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los hechos o la ley”, escribió Gee en su fallo.

El gobierno argumentó que se han hecho mejoras en las condiciones de reclusión de los menores y que existen estándares y normativas actuales que harían innecesario mantener el acuerdo.

Sin embargo, la jueza sostuvo que esas mejoras demuestran precisamente que el Acuerdo Flores sigue siendo útil y cumple el objetivo para el que fue creado.

Lo más leído hoy:

El pacto, resultado de una larga batalla legal en los años ochenta tras denuncias de maltrato a niños migrantes, obliga a garantizar alimentación, agua, atención médica, condiciones de higiene y supervisión adulta, además de limitar a 72 horas el tiempo de retención en instalaciones de la Patrulla Fronteriza, indicó AP.

Posteriormente, los menores deben ser transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, recordó la agencia.

En la práctica, organizaciones de defensa han denunciado que ese límite se incumple de manera frecuente. Según datos recientes presentados ante el tribunal, en mayo pasado 46 menores permanecieron retenidos más de una semana, incluidos seis por más de dos semanas y cuatro durante 19 días.

Entre marzo y abril, más de 200 niños estuvieron bajo custodia más allá de las 72 horas permitidas.

La administración Trump ha insistido en que el acuerdo limita la capacidad del gobierno para ampliar los espacios de detención de familias migrantes, pese a que se aprobaron miles de millones de dólares para construir nuevas instalaciones.

Uno de esos centros, ubicado en Florida y conocido como “Alligator Alcatraz”, enfrenta una demanda por supuestas violaciones de derechos constitucionales de los detenidos.

La jueza Gee aún debe pronunciarse sobre una petición de los abogados defensores de los menores para ampliar la supervisión independiente en instalaciones de la Patrulla Fronteriza.

Actualmente, la inspección de terceros solo está autorizada en El Paso y el Valle del Río Grande, aunque los demandantes han presentado pruebas de retenciones excesivas en otros puntos de la frontera.

El fallo de este viernes representa un nuevo revés para la administración Trump en su política migratoria, al mantener en vigor las limitaciones establecidas en el Acuerdo Flores y reafirmar la necesidad de cumplir con estándares humanitarios en la custodia de niños migrantes.

El fallo contra los planes de Donald Trump se produce en medio de un escenario donde su administración mantiene un endurecimiento de las medidas migratorias.

Recientemente, se anunciaron nuevas reglas para los inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense, lo que eleva los requisitos y complica el acceso a este estatus legal para miles de solicitantes.

A la par de esas restricciones, la administración Trump reportó una cifra récord de más de 1,400 detenciones diarias de indocumentados en la frontera, un nivel de control que refleja el uso de recursos extraordinarios para frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

El propio mandatario también adelantó que planea deportar un millón de personas al año, reforzando su línea dura frente a la inmigración irregular.

Estas medidas, sumadas a sus intentos fallidos de desmantelar el Acuerdo Flores, consolidan una política que ha sido criticada por organismos internacionales y defensores de derechos humanos por su impacto en los menores migrantes y sus familias.

Preguntas frecuentes sobre la protección de niños migrantes y el centro de detención "Alligator Alcatraz"