"Nos damos pequeños lujos que en EE.UU. no se podía dar": Cubana celebra decisión de su esposo de dejar EE.UU. por España

Una cubana compartió en TikTok cómo cambió su vida tras la llegada de su esposo desde Estados Unidos. El testimonio, que ha generado numerosas reacciones, refleja una percepción creciente entre migrantes: menos ingresos, pero más calidad de vida en Europa.

La usuaria cubana de TikTok @melany_mena14 relató en un video cómo ha cambiado su vida desde que su esposo decidió dejar Estados Unidos para reunirse con ella en España.

“¿España?, España no sirve, eso es lo mismo que Cuba con desarrollo, tú estás loco dejar Estados Unidos para irte a España, ay, yo no sé estás loco”, fue lo que —según cuenta— muchas personas le decían a su esposo antes de mudarse. Sin embargo, ella explica que él se sentía solo en EE.UU. y eligió irse a España para estar juntos: “Allá no tenía a nadie, allá estaba solo, y aquí por lo menos estaríamos juntos”.

Aunque reconoce que en Estados Unidos “se gana mucho dinero”, destaca que “igual se gasta mucho”, mientras que en su nueva vida europea “con el poco dinero que mi esposo gana, nos da para vivir, y para vivir bien”. Añade que, aunque no hacen grandes viajes, sí pueden permitirse “pequeños lujos que no se podía dar en Estados Unidos, como salir a comer, ir al cine y estar tiempo juntos”.

Su testimonio ha recibido respuestas, muchas de ellas apoyando la decisión. Otros usuarios contaron experiencias similares con sus familias y coincidieron en que, aunque en EE.UU. hay más dinero, se vive con más presión. “Aquí en USA lo que hay es mucha deuda y estrés”, escribió uno; otro afirmó: “en USA se vive para trabajar y pagar y no alcanza”.

También surgieron dudas sobre procesos migratorios: “¿Con la residencia americana puedo obtener la residencia de España?”, preguntó alguien. La creadora respondió que cree que sí, pero que no está segura.

Este tipo de contenido se ha vuelto frecuente en redes sociales, donde cada vez más emigrantes de América Latina comparten cómo sus prioridades cambiaron tras mudarse a Europa. En otros testimonios virales, personas que vivieron en Estados Unidos destacan cómo el estrés cotidiano, el alto costo de vida y la falta de tiempo afectan la calidad de vida, a pesar de los ingresos más altos.

Una puertorriqueña afincada en Galicia contó que ir al supermercado pasó de ser una experiencia traumática a convertirse en su pasatiempo favorito, y detalló cómo disfruta de productos frescos, cocina con más gusto y gasta menos. También una joven cubana recién llegada a España describió su primer día como “una película”, impresionada por la variedad de productos y servicios disponibles.

Otros relatos abordan la vida laboral en España, incluso desde trabajos precarios. Una médica cubana que ahora trabaja limpiando casas defendió su decisión afirmando que emigró por necesidad y que prefiere tener paz y seguridad aunque su empleo no sea el ideal. “Haría lo que fuese necesario para llevar el alimento a mi casa, y tampoco me voy a regresar”, dijo con firmeza.

Este tipo de historias revelan un patrón: cada vez más migrantes valoran aspectos como el tiempo en familia, la tranquilidad, el acceso a servicios básicos y la cercanía cultural, por encima de los ingresos económicos que ofrece Estados Unidos.

