“Esperando que llegue Colón con agua y corriente”: Sarcasmo de un santiaguero ante la crisis

El santiaguero Elías Navarro, conocido en redes sociales por denunciar a diario los males que enfrenta la población de su ciudad, compartió este miércoles un video cargado de sarcasmo y denuncia sobre la escasez de agua y electricidad en Santiago de Cuba.

“Un nuevo episodio de la serie ‘Esperando que llegue Colón’ con la esperanza de que Cristóbal Colón nos provea de agua corriente. He aquí la calle Santa Rita”, dijo Navarro en la grabación, donde se observa a vecinos cargando recipientes desde una pipa emplazada en la calle.

El comentario, en tono irónico, refleja la desesperación de familias que deben improvisar cómo almacenar el preciado líquido.

Acompañando el video, Navarro escribió: “Cuba 28 de agosto 1942 siglo XV a 68 días del arribo del Almirante Cristóbal Colón a las Antillas. Esperamos venga él almirante con suministro de agua potable y corriente. Ansiosamente esperamos avistar algunas de las canoas (calaveras) que transportan a los visitantes”.

Su expresión es una metáfora que indica que la población vive como indígenas esperando la llegada del supuesto salvador.

Las imágenes muestran a decenas de personas saliendo de sus casas con cualquier recipiente posible para almacenar agua, en escenas que recuerdan al desespero de las hormigas cuando acumulan comida antes de una catástrofe.

Un reflejo gráfico de la precariedad en que viven los santiagueros, que padecen no solo la sequía sino también apagones diarios, inflación y carencias cada vez más profundas.

El sarcasmo de Navarro, lejos de ser un chiste aislado, se suma a las múltiples denuncias de ciudadanos que retratan en redes sociales la crudeza de la vida en Santiago de Cuba, donde la espera de agua y corriente se ha convertido en una rutina interminable.

La ironía de Elías Navarro sobre la falta de agua y electricidad en Santiago de Cuba refleja una crisis que viene agravándose desde hace meses.

El sistema de abasto se encuentra prácticamente colapsado, en medio de una sequía extrema que ha dejado a barrios enteros dependiendo de pipas para cubrir sus necesidades básicas.

En las últimas semanas, el propio régimen reconoció que la sequía ha disparado el robo y desvío de agua, lo que agrava todavía más la precariedad de las familias, obligadas a recurrir a cualquier medio para acceder al líquido vital.

Ya en julio, Santiago vivía una situación desesperante, con pronósticos sombríos y barrios enteros pasando semanas sin recibir el servicio. Las imágenes de personas cargando recipientes de todo tipo se han vuelto escenas habituales en la ciudad.

La crisis no se limita al oriente. En Centro Habana, vecinos salieron a la calle Reina para protestar tras cansarse de vivir entre cortes de agua y apagones, un ejemplo de cómo la desesperación empieza a traducirse en manifestaciones públicas de descontento.

Incluso en provincias centrales, los problemas son evidentes: en Sancti Spíritus, los vecinos recibieron agua infestada de larvas, lo que desató la indignación por la falta de higiene y la negligencia de las autoridades.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del agua y electricidad en Cuba