¡Se cansaron! Vecinos de Centro Habana toman la calle Reina tras varios días sin agua

Decenas de cubanos tomaron este martes las calles de Centro Habana para exigir soluciones inmediatas a la escasez de agua potable que afecta a miles de familias en la capital.

La manifestación, ocurrida en la céntrica calle Reina durante horas de la noche, fue documentada por usuarios de redes sociales con videos e imágenes que mostraron a numerosos vecinos bloqueando la vía con cubos, tanques y recipientes vacíos, en señal de protesta por los días que llevan sin recibir el servicio.

Testigos denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible y que la respuesta oficial es insuficiente. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reclamó respeto a las libertades fundamentales en un contexto de crisis social y económica cada vez más profunda.

“El derecho a la libre expresión y manifestación debe ser respetado. Los cubanos están cansados de la indiferencia ante la pobreza creciente que afecta al 89% de las familias”, señaló el OCDH en su cuenta de X. El organismo recordó que la escasez de agua y otros bienes básicos refleja la magnitud de las privaciones que sufre la población.

El propio Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció la semana pasada que “el abasto de agua en el país atraviesa una situación crítica”. Su presidente, Antonio Rodríguez, atribuyó los problemas a la sequía y a fallas en los sistemas de bombeo, agravadas por cortes eléctricos.

Según cifras oficiales, unas 248,000 personas en Cuba carecen de un suministro regular de agua, mientras que en provincias del oriente como Santiago de Cuba, Holguín y Ciego de Ávila alrededor de 860,000 ciudadanos enfrentan restricciones severas.

En La Habana, los vecinos aseguran que el problema no es nuevo: barrios enteros han pasado meses sin agua corriente en los últimos años. La infraestructura deficitaria, unida a la falta de mantenimiento e inversión, ha profundizado la crisis.

Expertos independientes estiman que serían necesarios entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para recuperar la red hidráulica del país.

La escasez de agua se suma a la inflación, los cortes eléctricos y la falta de alimentos, medicinas y combustible. Mientras tanto, la indignación ciudadana crece. “El pueblo está en la calle porque no aguanta más”, escribió un usuario en redes sociales.

La protesta en Reina terminó con la llegada de pipas de agua, pero los vecinos coinciden en que el problema de fondo persiste y que el régimen no ofrece soluciones duraderas.

Protestas por el agua: Una historia que se repite en La Habana

Las protestas por la falta de agua en La Habana forman parte de un problema crónico que se repite desde hace años y que sigue sin encontrar solución.

En marzo de 2025, el régimen anunció cortes de agua de hasta 12 horas que afectaron a miles de familias en diferentes municipios de la capital. En junio de 2024, vecinos cerraron la calle Reina en Centro Habana para exigir soluciones inmediatas tras varios días sin suministro.

Durante 2023 se multiplicaron las denuncias ciudadanas: en noviembre, mujeres y niños protagonizaron manifestaciones para reclamar acceso al agua potable; en septiembre, vecinos colgaron carteles de protesta tras pasar ocho meses sin el servicio; y en julio, residentes de un edificio en Centro Habana denunciaron que llevaban tres meses sin agua, obligados a cargar cubos y recipientes desde puntos distantes.

En octubre de 2022, las autoridades reaccionaron con amenazas contra los manifestantes que cerraron calles en señal de protesta por la escasez de agua.

Ya en enero de 2020 se habían registrado protestas similares en Centro Habana debido a la falta prolongada de agua potable.

Estos antecedentes muestran que la protesta de este martes en Centro Habana no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de inconformidad ciudadana frente a un servicio esencial que el régimen no ha logrado garantizar de manera sostenida.