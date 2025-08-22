EE.UU. paraliza la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves una suspensión inmediata en la emisión de visas de trabajo en Estados Unidos para conductores extranjeros de camiones comerciales.

Según Rubio en la red social X, esta medida busca proteger la seguridad vial y los empleos de los camioneros estadounidenses, sosteniendo que un creciente número de choferes foráneos pone en riesgo vidas y mina el sustento de los conductores locales.

Contexto y antecedentes

Esta suspensión se enmarca dentro de una estrategia mayor liderada por el Departamento de Transporte bajo la administración Trump, que apunta a reforzar los estándares de dominio del inglés entre los conductores extranjeros, como una forma de mejorar la seguridad en las carreteras

La decisión se produce tras un trágico accidente en Florida, en el que un conductor indio, que reside ilegalmente en EE.UU., provocó la muerte de tres personas.

Se reveló que el conductor, de nacionalidad india, falló la evaluación de competencia del idioma inglés, lo que disparó alertas sobre la facilidad con que se obtenían licencias sin cumplir los requisitos mínimos.

Implicaciones para el sector del transporte

El sector del transporte ha enfrentado desde hace años una crisis de escasez de conductores, con una considerable dependencia en mano de obra extranjera, incluida la beneficiada por visados H‑2B.

En diciembre de 2024, se aprobó la emisión de más de 64,000 visas H‑2B adicionales, mediante las cuales empresas de transporte pudieron cubrir esas vacantes de manera legal

La suspensión plantea desafíos al sector: podría incrementar los costos operativos, prolongar tiempos de entrega y tensar las cadenas de suministro, que ya estaban al límite por el déficit de choferes disponibles.

