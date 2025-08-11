Congresistas de EE.UU. piden congelar activos de GAESA tras revelación de multimillonario fondo oculto

Vídeos relacionados:

La investigación del Miami Herald que reveló que el conglomerado militar cubano GAESA acumula 18,000 millones de dólares en activos corrientes, de los cuales 14,500 millones están depositados en cuentas bancarias no identificadas, ha provocado una ola de reacciones entre legisladores cubanoamericanos del Congreso de Estados Unidos.

Los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, todos por Florida, coincidieron en la necesidad de aumentar la presión internacional sobre el régimen de La Habana y congelar sus activos en el exterior, acusando a la cúpula cubana de corrupción y represión.

Según los documentos obtenidos por el Herald, GAESA —controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias— generó 2,100 millones de dólares en ganancias netas en el primer trimestre de 2024, mientras la isla sufría apagones, colapso del sistema eléctrico y escasez de productos básicos. En 2023, sus beneficios llegaron a 7,200 millones en solo ocho meses.

Planes para nuevas sanciones y bloqueos financieros

El congresista Carlos Giménez dijo que trabajará junto al secretario de Estado Marco Rubio para “responsabilizar al régimen y sus cómplices”, calificando al gobierno cubano como “asesino, cruel y profundamente corrupto”.

Acorde al Miami Herald, el republicano aseguró que emplearán “todas las herramientas diplomáticas y legales disponibles para congelar los activos del régimen” y presionar a gobiernos extranjeros que lo apoyen.

Por su parte, Díaz-Balart recordó que presentó un proyecto de ley para el presupuesto del año fiscal 2026 que negaría ayuda de EE.UU. a gobiernos o entidades que hagan negocios con empresas militares cubanas. “Mientras el régimen culpa al embargo, registros secretos muestran que el ejército cubano está a tope de dinero”, escribió en X.

Lo más leído hoy:

La congresista Salazar acusó al régimen de mentir sobre el impacto del embargo: “El verdadero bloqueo de Cuba es la dictadura cubana. GAESA acumula miles de millones que no se usan para alimentar a la gente ni para reparar la red eléctrica, sino para reprimirla. El sufrimiento de los cubanos no lo causa el embargo, sino los criminales en el poder”.

Silencio en La Habana

Aunque estas declaraciones suelen generar respuestas airadas en medios oficialistas, el régimen cubano ha guardado silencio sobre el reportaje y las cifras reveladas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió a solicitudes de comentario y las cuentas en redes sociales de altos diplomáticos han evitado el tema. El día de la publicación, el gobernante Miguel Díaz-Canel prefirió tuitear sobre deportes, efemérides culturales y la guerra en Gaza.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado compartió la investigación en X, preguntando: “Si el dinero secreto del ejército cubano no está cubriendo las necesidades del pueblo, ¿para qué se está utilizando y quién gobierna realmente Cuba?”.