Seguridad del Estado califica de "anexionista" al Congresista Carlos Giménez

Vídeos relacionados:
La Seguridad del Estado cubana calificó de “anexionista” al congresista republicano Carlos Giménez, representante por Florida, a quien acusa de mantener una agenda “anticubana obsesiva” y de responder a “intereses de la extrema derecha” en Estados Unidos.
El texto, firmado por el periodista de Granma Francisco Arias Fernández y posteado en Facebook por el MININT, critica la visita que Giménez realizó en marzo a la base naval de Guantánamo Bay, donde expresó sentirse “profundamente honrado” de supervisar operaciones en el centro de detención y en las instalaciones migratorias del enclave militar.
Según el artículo, ese viaje evidencia su “alineación con los planes de Washington en contra de Cuba”.
El órgano del Partido Comunista también reprochó a Giménez su apoyo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y lo acusó de “dar la espalda” a los inmigrantes y comunidades latinas de su distrito, mientras concentra sus esfuerzos en promover sanciones y medidas de presión contra la isla.
Lo más leído hoy:
El reportaje recuerda críticas pasadas de medios de Florida como El Nuevo Herald, que en 2020 cuestionó el historial político y administrativo del entonces alcalde de Miami-Dade.
Además, lo vincula políticamente con los senadores Marco Rubio y los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes describe como parte de una “agenda coordinada contra Cuba”.
En febrero pasado el régimen de La Habana, que se sabe bajo escrutinio, también arremetió contra Marco Rubio tras la ampliación de las restricciones de visados impuestas por Estados Unidos, las cuales afectaron a funcionarios cubanos y otros individuos involucrados en el programa de exportación de médicos.
Ni Giménez ni su equipo han respondido aún públicamente a las acusaciones difundidas en la desacreditada prensa oficial cubana.
Preguntas frecuentes sobre las acusaciones a Carlos Giménez y su postura sobre Cuba
¿Por qué la Seguridad del Estado cubana calificó de "anexionista" al congresista Carlos Giménez?
La Seguridad del Estado cubana calificó a Carlos Giménez de "anexionista" debido a su postura crítica contra el régimen cubano y su apoyo a las políticas de presión desde Estados Unidos. En particular, se le acusa de mantener una agenda "anticubana obsesiva" y de alinear sus acciones con los intereses de la extrema derecha estadounidense. Además, su visita a la base naval de Guantánamo Bay y su respaldo a medidas migratorias restrictivas han sido señaladas como evidencia de su oposición al gobierno cubano.
¿Qué medidas ha propuesto Carlos Giménez contra el régimen cubano?
Carlos Giménez ha propuesto la suspensión de vuelos y remesas de Estados Unidos a Cuba para debilitar económicamente al régimen cubano. También ha pedido la deportación de personas vinculadas al régimen cubano que residen en EE.UU., argumentando que representan una amenaza para la seguridad nacional. Además, ha instado a sancionar a países que colaboran con el régimen en misiones médicas, calificadas como explotación laboral.
¿Cómo ha reaccionado el congresista Carlos Giménez ante las acusaciones del gobierno cubano?
Hasta el momento, Carlos Giménez y su equipo no han respondido públicamente a las acusaciones del gobierno cubano sobre su supuesto anexionismo y alineación con intereses contrarios al régimen de La Habana. Sin embargo, su historial muestra una postura firme en contra del gobierno cubano, impulsando medidas de presión desde su posición en el Congreso estadounidense.
¿Qué impacto podrían tener las propuestas de Carlos Giménez sobre las relaciones entre EE.UU. y Cuba?
Las propuestas de Carlos Giménez podrían intensificar las tensiones entre EE.UU. y Cuba, especialmente al promover medidas que buscan cortar las fuentes de ingreso del régimen cubano. Estas acciones podrían provocar un endurecimiento de las relaciones bilaterales y afectar a la comunidad cubanoamericana que depende de los viajes y remesas para mantener vínculos familiares y apoyar a sus familiares en la isla.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.