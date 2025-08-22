Seguridad del Estado califica de "anexionista" al Congresista Carlos Giménez

Vídeos relacionados:

La Seguridad del Estado cubana calificó de “anexionista” al congresista republicano Carlos Giménez, representante por Florida, a quien acusa de mantener una agenda “anticubana obsesiva” y de responder a “intereses de la extrema derecha” en Estados Unidos.

El texto, firmado por el periodista de Granma Francisco Arias Fernández y posteado en Facebook por el MININT, critica la visita que Giménez realizó en marzo a la base naval de Guantánamo Bay, donde expresó sentirse “profundamente honrado” de supervisar operaciones en el centro de detención y en las instalaciones migratorias del enclave militar.

Según el artículo, ese viaje evidencia su “alineación con los planes de Washington en contra de Cuba”.

El órgano del Partido Comunista también reprochó a Giménez su apoyo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y lo acusó de “dar la espalda” a los inmigrantes y comunidades latinas de su distrito, mientras concentra sus esfuerzos en promover sanciones y medidas de presión contra la isla.

El reportaje recuerda críticas pasadas de medios de Florida como El Nuevo Herald, que en 2020 cuestionó el historial político y administrativo del entonces alcalde de Miami-Dade.

Además, lo vincula políticamente con los senadores Marco Rubio y los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, a quienes describe como parte de una “agenda coordinada contra Cuba”.

En febrero pasado el régimen de La Habana, que se sabe bajo escrutinio, también arremetió contra Marco Rubio tras la ampliación de las restricciones de visados impuestas por Estados Unidos, las cuales afectaron a funcionarios cubanos y otros individuos involucrados en el programa de exportación de médicos.

Ni Giménez ni su equipo han respondido aún públicamente a las acusaciones difundidas en la desacreditada prensa oficial cubana.

