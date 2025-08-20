Muere joven tras agresión con arma blanca en Las Tunas

Vídeos relacionados:

Un joven identificado como Yanoski del Valle falleció en la noche de este martes en el municipio de Amancio, provincia de Las Tunas, tras ser víctima de una agresión con arma blanca ocurrida la noche anterior en una cafetería local.

El hecho, reportado por el medio independiente Cubanet a partir de publicaciones de redes sociales de allegados al joven, tuvo lugar en una cafetería cerca del Tanque, en La Carretera, un sitio frecuentado por jóvenes.

Según testigos que relataron de forma anónima el crimen en el grupo Revolico Amancio, en medio de la confusión y la oscuridad, Yanoski fue apuñalado, y aunque se hicieron intentos por salvarle la vida, la herida resultó mortal.

Captura de Facebook

Las autoridades detuvieron de inmediato a los presuntos responsables, identificados por la comunidad.

Vecinos denunciaron que en la zona persiste un clima de inseguridad, donde algunos delincuentes actúan con impunidad portando cuchillos y armas blancas de forma habitual.

El crimen ha conmocionado al pueblo de Amancio, que recuerda a Yanoski como un joven noble, trabajador y de carácter bondadoso.

Captura de Facebook

Familiares, amigos y vecinos lloran la partida del muchacho, mientras reclaman que hechos como este no queden impunes y que se tomen medidas más efectivas para garantizar la seguridad ciudadana en Las Tunas.

"Vuela alto, mi vida, fuerza para esos padres y esa niña donde quiera que te encuentres, tus amigos y familia te queremos", escribió una internauta.

La pérdida ha generado también indignación y llamados de justicia, al tiempo que se cuestiona la capacidad de las autoridades para frenar la creciente ola de violencia en la región.

Captura de Facebook

Uno de los foristas comentó que hace un mes el culpable de la muerte de Yanoski habría agredido a varias personas con un machete y, aunque lo capturaron, fue liberado el mismo día.

Otro internauta, confirmando el rumor, aseguró que la fiscalía de Amancio no ejerce la función que debe: "Ya ese mismo individuo se encuentra en espera de otra sanción por machetear también otra persona, sanción que al parecer nunca llegará, mientras su mamá que se piensa que siempre tiene la razón, pague y soborne hasta que se queden sin dinero para seguir tapando las fechorías de su hijo".

Cuba atraviesa una creciente ola de violencia, con múltiples reportes de ataques con armas blancas y otros crímenes violentos. La inseguridad ha aumentado en diversas provincias, generando preocupación entre los ciudadanos que denuncian la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.

