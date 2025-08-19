La usuaria cubana de TikTok conocida como @bettyprez19 encendió el debate en redes sociales al publicar un video donde plantea una duda que muchas familias fuera de la isla se hacen: ¿300 dólares alcanzan para que una persona viva sola en Cuba durante un mes?

En su video, Betty explicó que una amiga residente en España —quien mantiene económicamente a un familiar en la isla— le pidió su opinión tras sospechar que la cantidad que envía cada mes podría no estar siendo utilizada con transparencia. “Ella me preguntó si eso le alcanza, porque la persona le dice que no le llega. Yo tengo mi opinión y se la dije, pero queríamos saber la opinión de más personas, por si la están estafando o si es la realidad”, comentó.

La publicación desató más de cien comentarios y opiniones divididas. Para muchos, sí alcanza e incluso sobra:

“Con 100 vive y come bien, con 300 está viviendo como un rey”, escribió una usuaria. “Alcanza hasta para una familia de cuatro, si no viven aparentando”, dijo otra. “Eso es demasiado dinero para una sola persona en Cuba. Yo, con 60, vivía sin pasar trabajo”, comentó alguien más. “Con ese dinero pueden hasta guardar para emergencias. No les metan cuentos”, opinó otro usuario.

Pero también hubo quienes ofrecieron una mirada más crítica sobre la realidad cubana: “Todo está carísimo. Si tiene que comprar en la calle, no le alcanza ni para lo básico”, advirtió una internauta. “300 alcanzan para comer y asearse, pero no para vivir con lujos ni para salir”, explicó otra persona. “Si vive en Camagüey y cocina con carbón, tal vez le alcanza, pero si quiere arroz brasileño, carne y gas licuado, no sobra nada”, detalló una cubana. “El transporte está pésimo y carísimo. Si tiene que moverse, ahí se va parte del dinero”, comentó otra usuaria.

Otros comentarios reflejaron molestia y escepticismo sobre cómo se manejan las remesas:

“Le están sacando dinero en la cara. Muchos abusan de la familia en el extranjero”, escribió una mujer. “Conozco casos donde reciben 300 y dicen que no les alcanza porque están manteniendo a otra persona en secreto”, denunció otro usuario. “Mientras más les mandas, más gastan. No lo valoran”, afirmó alguien más.

Más allá de la polémica, el video deja al descubierto una realidad compleja: el desgaste emocional y financiero de los emigrados cubanos que sostienen a sus familiares en un país marcado por la inflación, el desabastecimiento y los bajos ingresos. También pone sobre la mesa un tema sensible: la desconfianza creciente entre quienes envían remesas y quienes las reciben, especialmente cuando las prioridades y expectativas no coinciden.

Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en Cuba con 300 dólares