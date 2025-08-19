La usuaria cubana de TikTok conocida como @bettyprez19 encendió el debate en redes sociales al publicar un video donde plantea una duda que muchas familias fuera de la isla se hacen: ¿300 dólares alcanzan para que una persona viva sola en Cuba durante un mes?
En su video, Betty explicó que una amiga residente en España —quien mantiene económicamente a un familiar en la isla— le pidió su opinión tras sospechar que la cantidad que envía cada mes podría no estar siendo utilizada con transparencia. “Ella me preguntó si eso le alcanza, porque la persona le dice que no le llega. Yo tengo mi opinión y se la dije, pero queríamos saber la opinión de más personas, por si la están estafando o si es la realidad”, comentó.
La publicación desató más de cien comentarios y opiniones divididas. Para muchos, sí alcanza e incluso sobra:
“Con 100 vive y come bien, con 300 está viviendo como un rey”, escribió una usuaria. “Alcanza hasta para una familia de cuatro, si no viven aparentando”, dijo otra. “Eso es demasiado dinero para una sola persona en Cuba. Yo, con 60, vivía sin pasar trabajo”, comentó alguien más. “Con ese dinero pueden hasta guardar para emergencias. No les metan cuentos”, opinó otro usuario.
Pero también hubo quienes ofrecieron una mirada más crítica sobre la realidad cubana: “Todo está carísimo. Si tiene que comprar en la calle, no le alcanza ni para lo básico”, advirtió una internauta. “300 alcanzan para comer y asearse, pero no para vivir con lujos ni para salir”, explicó otra persona. “Si vive en Camagüey y cocina con carbón, tal vez le alcanza, pero si quiere arroz brasileño, carne y gas licuado, no sobra nada”, detalló una cubana. “El transporte está pésimo y carísimo. Si tiene que moverse, ahí se va parte del dinero”, comentó otra usuaria.
Otros comentarios reflejaron molestia y escepticismo sobre cómo se manejan las remesas:
“Le están sacando dinero en la cara. Muchos abusan de la familia en el extranjero”, escribió una mujer. “Conozco casos donde reciben 300 y dicen que no les alcanza porque están manteniendo a otra persona en secreto”, denunció otro usuario. “Mientras más les mandas, más gastan. No lo valoran”, afirmó alguien más.
Más allá de la polémica, el video deja al descubierto una realidad compleja: el desgaste emocional y financiero de los emigrados cubanos que sostienen a sus familiares en un país marcado por la inflación, el desabastecimiento y los bajos ingresos. También pone sobre la mesa un tema sensible: la desconfianza creciente entre quienes envían remesas y quienes las reciben, especialmente cuando las prioridades y expectativas no coinciden.
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en Cuba con 300 dólares
¿Es posible vivir en Cuba con 300 dólares al mes?
La respuesta a esta pregunta depende de varios factores, pero 300 dólares pueden no ser suficientes para vivir cómodamente en Cuba. Aunque algunos usuarios afirman que esa cantidad puede ser más que suficiente si se administra bien, otros señalan que debido a la inflación y el alto costo de los productos básicos, el dinero puede no alcanzar para cubrir todas las necesidades básicas.
¿Cuánto cuesta la canasta básica en Cuba?
El costo de la canasta básica en Cuba puede variar dependiendo de la disponibilidad de productos y de las fluctuaciones del mercado informal. En contextos de inflación y desabastecimiento, como el actual, los precios pueden ser prohibitivos para muchos cubanos, especialmente para aquellos que no reciben remesas del exterior.
¿Cuáles son los principales desafíos económicos para los cubanos que viven en la isla?
Los cubanos enfrentan varios desafíos económicos, entre ellos la inflación, el desabastecimiento y los bajos ingresos. El salario promedio en Cuba es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y muchos dependen de remesas para sobrevivir. La dolarización parcial del mercado y la devaluación del peso cubano agravan la situación.
¿Por qué existe desconfianza entre quienes envían y reciben remesas en Cuba?
La desconfianza entre quienes envían y reciben remesas en Cuba puede surgir debido a diferencias en expectativas y prioridades. Algunos emigrados sienten que sus familiares en la isla no valoran adecuadamente el esfuerzo económico realizado para enviar dinero, mientras que otros en Cuba pueden sentir que las remesas no son suficientes para cubrir sus necesidades debido al alto costo de vida.
