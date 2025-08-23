Ofertas en redes anticipan nuevas subidas del dólar y el euro en el mercado informal de Cuba

Vídeos relacionados:

El mercado informal de divisas en Cuba mantiene este sábado sus tasas en niveles históricamente altos, con el dólar a 405 pesos cubanos (CUP), el euro a 450 CUP y la moneda libremente convertible (MLC) en 195 CUP, según reportes de la plataforma independiente elTOQUE.

Sin embargo, las ofertas que circulan en redes sociales sugieren que la presión sobre el peso cubano podría aumentar en los próximos días.

De acuerdo con esas publicaciones, algunos vendedores colocan el dólar en un rango de 370 a 450 CUP, mientras el euro se negocia entre 420 y 470 CUP, y el MLC oscila entre 170 y 215 CUP. Estos márgenes evidencian un mercado en tensión, con expectativas de alzas que superan las cotizaciones representativas actuales.

El euro mantiene su liderazgo como la divisa más cara en la calle, favorecido por su fortaleza internacional y la dificultad de conseguirlo en efectivo. El dólar, aunque ligeramente más bajo, sigue siendo la moneda de mayor circulación en el país, sobre todo entre quienes reciben remesas y dependen de viajes.

En tanto, el MLC continúa perdiendo terreno en confianza, aunque conserva relevancia porque sigue siendo imprescindible para comprar en unas tiendas estatales en divisas cada día más desabastecidas.

Los rangos de oferta detectados indican que hay una demanda insatisfecha, con compradores dispuestos a pagar precios por encima de las referencias diarias. En ese contexto, analistas prevén que el dólar podría romper pronto la barrera de los 410 CUP, mientras que el euro se acerca al umbral de los 470 CUP, cifras que reflejan la acelerada depreciación del peso cubano.

La persistente escasez de divisas en los canales oficiales y el desabastecimiento en las casas de cambio alimentan un mercado paralelo cada vez más volátil. Para muchas familias, estas cotizaciones significan que el salario mensual apenas alcanza para adquirir una fracción de lo necesario, acentuando la crisis de poder adquisitivo en la isla.

El comportamiento de las próximas semanas dependerá de la capacidad del régimen para contener la inflación y garantizar acceso real a divisas, un objetivo que hasta ahora luce fuera de alcance.