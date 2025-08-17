Dólar y euro se consolidan en máximos históricos en el mercado informal cubano

El dólar estadounidense amaneció este domingo 17 de agosto con un precio de 400 CUP en el mercado informal cubano, manteniéndose estable por tercer día consecutivo.

Esta cifra representa uno de los valores más altos registrados para la moneda en lo que va de año, reflejo de la creciente demanda de divisas en un contexto de crisis económica y escasa oferta en el sistema bancario oficial.

El euro, por su parte, también mantiene su tendencia al alza, consolidándose en 450 CUP, sin variaciones en los últimos tres días. Esta estabilidad confirma el fortalecimiento de la moneda europea frente al peso cubano, y lo posiciona como la divisa más cara del mercado paralelo.

Mientras tanto, el MLC (Moneda Libremente Convertible) permanece en 200 CUP. Aunque su cotización ha perdido protagonismo frente al dólar y el euro, sigue siendo referencia para los precios en algunas tiendas estatales en divisas.

Evolución de la tasa de cambio

La estabilidad de las tres monedas refleja un mercado informal volátil que ha entrado en una fase de aparente equilibrio temporal.

Tasa de cambio informal en Cuba, domingo 17 de agosto de 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencia de billetes de dólar (USD) a peso cubano (CUP)

1 USD = 400 CUP.

5 USD = 2 000 CUP.

10 USD = 4 000 CUP.

20 USD = 8 000 CUP.

50 USD = 20 000 CUP.

100 USD = 40 000 CUP.

Equivalencia de billetes de euros (EUR) a peso cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2 250 CUP.

10 EUR = 4 500 CUP.

20 EUR = 9 000 CUP.

50 EUR = 22 500 CUP.

100 EUR = 45 000 CUP.

200 EUR = 90 000 CUP.

500 EUR = 225 000 CUP.

Preguntas frecuentes sobre el mercado informal de divisas en Cuba