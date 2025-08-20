El dólar consolida su racha al alza en Cuba: Nuevo récord de venta

Por segundo día consecutivo sube de precio el dólar en Cuba e implanta nuevo récord de venta, según el parte diario de elTOQUE, que documenta los altibajos de las divisas en la isla.

Al amanecer de este 20 de agosto la moneda estadounidense sube tres pesos de golpe y asciende a los 405 CUP por unidad.

El dólar está dejando un mes de agosto de alza en alza en el mercado informal cubano.

Tras permanecer varado en 390 pesos durante varios días en julio, el 31 de ese mes subió a 392 CUP y desde entonces ha escalado 13 pesos en tres semanas.

Evolución de la tasa de cambio

Paralelamente, se ha ido consolidando la creciente depreciación de la moneda nacional, esa con la que el Estado paga a millones de sus trabajadores.

El euro, por su parte, retiene este miércoles los 450 CUP por unidad, que mantiene desde hace varios días.

También sin cambios la Moneda Libremente Convertible (MLC) que, tras una racha de sostenida caída, de momento resiste en 200 CUP, negándose a bajar del umbral psicológico de los 200 pesos.

Tasa de cambio hoy 20/08/2025 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

El dólar al alza: Síntoma del colapso estructural de la economía cubana

El 11 de agosto el dólar estadounidense alcanzó los 400 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, un récord histórico que, lejos de representar un sobresalto especulativo, confirmó el deterioro profundo y sostenido de la economía cubana.

Así lo advierte el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi), citado en un análisis de la periodista Mayli Estévez en elTOQUE.

La depreciación acelerada del peso está directamente vinculada al avance de la dolarización, la pérdida de confianza en la Moneda Libremente Convertible (MLC) y la incapacidad de los ingresos en CUP para cubrir las necesidades básicas.

El fenómeno ha ampliado la brecha entre quienes reciben remesas en divisas y quienes dependen únicamente del peso.

A esto se suman factores como la contracción del PIB por quinto año consecutivo, la caída del turismo, la falta de inversión productiva y el control de las reservas de divisas por parte de GAESA fuera del circuito del Banco Central.

“¿Cómo y a qué costo se intentará contener un proceso que afecta directamente el bolsillo de los cubanos?”, cuestionó la citada fuente.

El alza del dólar es, en última instancia, el síntoma visible de una crisis más profunda, que pone en cuestión no solo la estabilidad monetaria, sino también la viabilidad del modelo económico vigente en Cuba.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 20 de agosto:

1 USD = 405 CUP.

5 USD = 2,025 CUP.

10 USD = 4,050 CUP.

20 USD = 8,100 CUP.

50 USD = 20,250 CUP.

100 USD = 40,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2,250 CUP.

10 EUR = 4,500 CUP.

20 EUR = 9,000 CUP.

50 EUR = 22,500 CUP.

100 EUR = 45,000 CUP.

200 EUR = 90,000 CUP.

500 EUR = 225,000 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.