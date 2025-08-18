Precio de dólares, euros y MLC en Cuba: Novedades de inicio de semana

Sin cambios. Así se ha mostrado el mercado informal de divisas en Cuba en las últimas horas. El dólar, el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) ya suman cuatro días sin novedades.

No obstante, la mediana de valores apunta a una nueva escalada de las dos monedas principales.

Este lunes, tanto el dólar como la moneda estadounidense consolidan los valores a que escalaron la pasada semana: la moneda europea se mantiene en 450 CUP y el dólar en 400, cifras récord en ambos casos.

En el caso de la MLC, sigue a 200 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El valor de la Moneda Libremente Convertible en el mercado negro es justamente la mitad del dólar, lo que da fe de su creciente debilidad en el ámbito económico en Cuba.

Mediana al alza para el dólar y el euro

Un detalle llamativo de esta jornada de lunes es la tendencia al aumento de las medianas de la moneda estadounidense y europea.

El dólar muestra un valor de 402,67 en la venta y el euro de 452,56.

Mediana de valores de compra y venta en el mercado informal (Fuente: Captura de elTOQUE)

Tasa de cambio hoy 18/08/2025 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 18 de agosto:

1 USD = 400 CUP.

5 USD = 2,000 CUP.

10 USD = 4,000 CUP.

20 USD = 8 000 CUP.

50 USD = 20,000 CUP.

100 USD = 40,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2,250 CUP.

10 EUR = 4,500 CUP.

20 EUR = 9,000 CUP.

50 EUR = 22,500 CUP.

100 EUR = 45,000 CUP.

200 EUR = 90,000 CUP.

500 EUR = 225,000 CUP.

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue sin dar pistas sobre la llegada de cambios que anticipó hace algunas semanas.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.