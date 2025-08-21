Paso atrás de una divisa en la compraventa informal en Cuba

La Moneda Libremente Convertible (MLC) retoma su caída a los abismos, y cae este jueves por debajo del umbral de los 200 CUP en el mercado informal cubano.

A las 7:00 a.m. de este 21 de agosto, la MLC, el engendro económico inventado en 2019 por el gobierno cubano, cae a los 195 CUP, según el parte diario de elTOQUE, que documenta los altibajos de las divisas en la isla.

La cifra supone una caída de cinco pesos en relación con su precio anterior y consolida una crisis que parece que tendrá como única salida su desaparición.

El dólar y el euro, por su parte, retienen sus valores del día anterior: la moneda estadounidense en 405 CUP, precio al que que arribó ayer; y el euro en 450 CUP, valor que ostenta desde hace varios días.

Evolución de la tasa de cambio

El infierno de la MLC, crónica de una muerte anunciada

La MLC se mantuvo estable en 220 CUP entre el 24 de julio y el 3 de agosto. Sin embargo, desde entonces ha retomado una racha de sucesivas caídas que anticipan su potencial salida del mercado.

En los últimos meses se ha multiplicado el cierre silencioso de cada vez más establecimientos que operaban con este método de pago y que ahora exigen exclusivamente dólares estadounidenses en efectivo, sin que las autoridades hayan informado oficialmente sobre una eliminación progresiva de esta modalidad.

Cuando el MLC fue introducido, recibió una amplia promoción gubernamental. Sin embargo ahora que su uso se reduce drásticamente, no se ha ofrecido ninguna explicación pública ni se ha aclarado qué ocurrirá con el dinero depositado por los ciudadanos en sus cuentas.

“Oficialmente sigue siendo válida, pero si no hay ofertas en esa moneda, inevitablemente morirá. El otro gran problema es cómo los USD depositados hace varios años ya no son los mismos USD de la tarjeta clásica... y si va al banco a extraer, ‘no hay en existencia’. ¿Cuál es el rol de un banco entonces si no garantiza la entrega de los ahorros personales?”, cuestionó en redes un internauta en días recientes.

Hasta el momento, ninguna entidad oficial ha informado sobre cambios en la aceptación del MLC ni sobre el destino de las cuentas en esa moneda. Mientras tanto, crece la percepción de que su desaparición es cuestión de tiempo, aunque las autoridades lo nieguen públicamente.

En 2020, cuando el Gobierno creó las tiendas de alimentos y productos de aseo en MLC, aseguró que con esas divisas se abastecerían las tiendas en pesos cubanos. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y hoy los comercios en moneda nacional son escasos y están casi totalmente desabastecidos.

Tasa de cambio hoy 21/08/2025 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 405 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año. Sin embargo, de momento nada se ha concretado.