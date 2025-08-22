Cubano pide que no lo deporten para cuidar a su hija: "Tuvo dos cirugías de corazón abierto y está expuesta a otra"

Vídeos relacionados:

Deivy Alemán Oropesa, un cubano en riesgo de ser deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, pide quedarse en el país para cuidar a su hija de dos años, ciudadana estadounidense, que debe someterse a una tercera cirugía de corazón abierto.

Alemán, de 40 años, ha vivido en el país durante los últimos siete años. Trabaja como conductor de Uber, no tiene antecedentes penales y ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Su situación migratoria no ha podido resolverse, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense tiene una orden final de deportación vigente.

Su hija Keira ha sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones por una compleja condición cardíaca y, según su familia, deberá ser operada nuevamente. Actualmente se encuentra en casa, pero bajo estricto monitoreo médico.

La familia ha advertido que la deportación separaría al padre justo antes de una nueva operación, prevista en las próximas semanas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dio hasta el 8 de septiembre para abandonar voluntariamente el país o enfrentar detención.

En una reciente cobertura de Univisión 23, el periodista Javier Díaz compartió en redes sociales un video con el testimonio directo de Deivy Alemán, quien pidió no ser deportado: “Ella tuvo dos cirugías de corazón abierto y está expuesta a otra. Me preocupa que yo esté en Cuba y mi esposa sola con la niña. Lo único que pido es quedarme en este gran país. Yo solo vine buscando libertad y oportunidad”, expresó.

En el video se incluyen también imágenes del padre acompañando a la menor en el hospital durante intervenciones anteriores.

Según explicó a Univisión el abogado Ángel Leal, al tratarse de una persona con una orden final de deportación, Alemán no califica para un parole humanitario, pero podría solicitar una acción diferida mediante el formulario I-246, una figura legal que permite suspender temporalmente la deportación por razones humanitarias.

Antes, la abogada Rosaly Chaviano había contado a Telemundo 51 que Alemán está bajo una orden de supervisión migratoria (formulario I-220B), y aunque está casado con una ciudadana estadounidense y su hija necesita atención médica urgente, “los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta” bajo la política migratoria actual.

La familia, por su parte, ha presentado informes médicos y cartas de cardiólogos en busca de apoyo institucional o político que frene la deportación.

El caso de Deivy Alemán no es aislado. En las últimas semanas, varios cubanos en Estados Unidos han enfrentado procesos de deportación en circunstancias delicadas. Ángel Luis Meléndez, por ejemplo, fue trasladado desde Texas hasta la frontera y entregado a las autoridades mexicanas, quedando en una situación legal incierta tras la desestimación de su solicitud de asilo. En otro caso, Rainier Rodríguez Delgado fue detenido por ICE pese a tener un proceso activo para regularizar su estatus, y su esposa ha pedido públicamente que no lo separen de su hija.

También fue deportada recientemente Laritza López, una joven cubana que denunció haber sufrido un arresto violento y que, según su familia, aún necesitaba atención médica tras varias cirugías. Su caso generó preocupación entre organizaciones y usuarios en redes. Estas situaciones reflejan el impacto humano de una política migratoria más estricta hacia los cubanos, incluso cuando hay factores de salud, reunificación familiar o protección infantil involucrados.

A medida que aumentan estos testimonios, crece también el debate sobre la aplicación de las leyes migratorias en contextos sensibles y sobre el equilibrio entre legalidad, discrecionalidad y compasión.

